Most a boksz a számára az első, ezért a bulikrók is lemondott egy időre.

Varga Viktor gőzerővel készült a Sztárbox következő megmérettetésére, elhivatottságát pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy nemrég az árvíz miatt elöntött otthonából is elment edzeni, méghozzá kenuval. Az énekes a Story magazinnak arról mesélt, örömmel fogadta az RTL felkérést a műsorba, szerinte ugyanis fontos üzenetet hordoz a kitartásról, a sport szeretetéről, amit ő maga is megtapasztalt.

„Tényleg komolyan veszem ezt az egészet, olyannyira, hogy se buli, se alkohol nem jöhet szóba. Először próbáltam lazább lenni, de egy buli legalább két napot kivett a már elért teljesítményemből, úgyhogy egy időre búcsút intettem a szórakozásnak, Alig várom, hogy a versenyek után kieresszem a fáradt gőzt, mert azért kell az is. De most ezt, a tiszta részét is élvezem az életemnek.”

Varga nem csak a szórakozást hanyagolja (átmenetileg), de nemrég Zsembera Liliána táncossal is szakítottak, így figyelme szinte csak és kizárólag a sporté.

„Lili megértette, hogy a boksz most prioritást élvez az életemben, és ha az ember valamit komolyan vesz, akkor ilyenkor nem fér bele semmi más. De jóban vagyunk. Hogy az élet mit hoz, azt pedig magam sem tudom. Egy biztos, továbbra sem fogok kapkodni. Ráérek a nősülés, és a családalapítás témakörén majd 40 után gondolkodni” – mesélte az énekes, akinek legutóbb volt párja is élőben szorított a Ritz Levente Sportcsarnokban.