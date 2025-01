Bár a színésznő mindössze 14 éves volt, amikor a filmet forgatták, több jelenetben mégis ruhátlanul látható. Mint mondja, ilyen filmet napjainkban már biztosan nem készíthetnének.

Negyvenöt éve, 1980-ban mutatták be A kék lagúna című filmet, azaz a főszereplő lányt alakító Brooke Shields alig múlt 14, amikor kamerák elé állt. A színésznő ma is tisztán emlékszik arra, mit élt át a forgatások alatt, s bár elmondása szerint az intim jelenetéknél testdublőrt kapott, sokszor mégis ruhák nélkül mutatkozott. Mély nyomot hagyott benne az is, hogy a stábtagok közül senki nem készítette fel előre arra, hogy filmbéli partnerével, az akkor már 18 éves Christopher Atkinsszel többször aligruhás jeleneteket kell forgatnia.

Shields a számára kellemetlen dolgokról egy podcastműsorban beszélt, ahol Atkins is felhozott pár emléket. Mint ismert, Shields és Atkins a filmben hajótörést szenvedő unokatestvéreket alakítanak, akik aztán egy paradicsomi lakatlan szigeten élik életüket. E gymásba szeretnek, majd gyerekük születik, amely már önmagában is megosztó a tabudöntögető erotika mellett.

Ilyen film már sosem fog készülni. Úgy értem, nem engednék

– jegyezte meg a színésznő, majd egykori színésztársa arról beszélt, hogy annak idején arra kérték őket, hogy meztelenül napozzanak egy elkülönített területen, hogy ne látszódjanak rajtuk fürdőruhanyomok.

Shields hozzátette, mindenáron arra biztatták, hogy szeressen bele Atkinsbe.

Azt akarták, hogy menthetetlenül egymásba szeressünk. Nem reagáltam jól arra, hogy arra kényszerítettek, hogy bármit is érezzek. Annyi idős koromban még nem is csókolóztam senkivel!

