Berki Mazsi igazán sikeres évet tudhat maga mögött, ugyanakkor nem tagadja, kissé mintha túlvállalta volna magát. A Hell Boxing Kings bajnoka idén egy kicsit lassítani szeretne, de amiatt nagyon hálás, hogy 2024-ben végre meg tudta mutatni valódi önmagát.

„Úgy érzem, hogy sokáig senkit nem láttak bennem. Bármit csináltam, bármi történt, mindig attól tartottam, hogy ki és miért fog belém kötni, miért fognak újra bántani az emberek. Volt egy előítélet velem kapcsolatban, aminek inkább negatív volt a visszhangja” – kezdte a hot! magazinnak Berki, hozzátéve: elégedettség és boldogság van benne amiatt, hogy ezúttal fordult a kocka.

A tavalyi évemben azt kaptam, amit kértem. Végre sikerült megmutatnom azt az énemet, aki mindig is voltam, csak talán kevesen látták. A Nyerő Párosban sikerült többet adnom magamból, aztán jött a boksz, ahol sokan talán ki sem nézték belőlem, hogy mire vagyok képes. Büszke vagyok rá, hogy élsportolóként is helytálltam, ami fantasztikus érzés, de nagyon kemény munka volt!

Persze sikereihez nagyban hozzájárult párja, Zoltán is, akinek a lap hasábjain keresztül is köszönetet mondott.

„Hálás vagyok Zolinak mindenért! A nehezebb időszakomban is számíthattam rá, ami fontos volt a mentális felkészülésemhez is. Próbálom viszonozni neki mindezt, ami nem esik nehezemre, mert imádok gondoskodó lenni, Zoli pedig kifejezetten élvezi ezt. Néha úgy is érzem, mintha három gyermekem lenne! A viccet félretéve: tudom, hogy neki is szüksége van az otthoni nyugalomra, a teljes kikapcsolódásra. Ilyenkor jó látni, hogy mennyit nevetnek a kislányommal, Emmával és az ő lányával, Zarával. Igazi kis család lettünk, ami boldoggá tesz!” – idézte szavait a Bors.