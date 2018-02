Egy PET-palack útja a kukától az újjászületésig

Rögtön a harmadik-negyedik kapualjnál beleütköztünk egy olyan szelektív kukába, aminek a tetejére jól láthatóan három zacskónyi háztartási hulladékot pakoltak. A kukások ezt a kukát érintetlenül ott hagyták, ahol van - ez a szabály. Vannak ravaszabbak, akik a háztartási szemetet berétegzik két réteg szelektív közé. Így nehezebb észrevenni, és ha már beöntötték a kocsiba, nem fogják kiszedni belőle. A trükközők ellenére lassan, de biztosan haladunk a tudatos szelektív gyűjtés felé. Hiába azonban a jó szándék, sokan így is hibáznak, mert azt hiszik, hogy a papírok közé mindenféle papír, a műanyagok közé mindenféle műanyag mehet. Ezzel szemben például hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát nem lehet bedobni a szelektív kukába. Ezekből bőven találtunk később a szemeteskocsikból az előválogató udvarára ürített szelektív hulladékban, de volt ott a félcipőtől kezdve a törött seprűig minden. Amit be lehet dobni, azt is ki kellene öblíteni: nincs helye a szelektívben zsíros, háztartási vagy vegyi anyaggal szennyezett, nem kimosott flakonnak, margarinos doboznak, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagnak, kiöblítetlen tejes-üdítős papírdoboznak. Vagy alufóliát tartalmazó gyógyszeres levélnek. Egy kis ottmaradt alufóliacsík a feldolgozórendszer leállását okozhatja - mint azt később látjuk majd. (Fotó: Huszti István / Index)