A kutyáikat is megették, hogy életben maradjanak

Tom Crean véletlenül keveredett bele az expedíciózásba. 1901-ben az új-zélandi Christchurchon volt a haditengerészetnél szolgáló ír férfi, amikor megtudta, hogy Scott legénységet toboroz első útjához. Crean ekkor jelentkezett a Discoveryre. Kitartásával és erejével tűnt ki, az egyik legjobb szánhúzó volt. (A sarkvidékeken sokszor az emberek vontatták a felszerelést.) A visszaemlékezésekből az is kiderült, hogy jó humora miatt is szerették társai. Scott az elsők között hívta második, 1910-ben induló expedíciójára is. Crean a táborlánc kiépítésében vett részt. A sarkpont felé haladva több helyen élelmiszert depóztak be, hogy legyen utánpótlása a pontot elérő és visszatérő csapatnak. Crean és néhány társa kis híján oda is veszett, mert olyan jégtáblán vertek tábort, ami elszakadt a parttól. Crean jégtábláról jégtáblára ugrálva ért partot, majd segítséget hívott. Az ír nem került bele abba a szűk csapatba, amelyik a sarkpont felé tartott. Attól 270 kilométerre fordították vissza két társával, William Lashlyval és Edward Evansszel együtt. Utóbbi egyre rosszabb állapotba került, a skorbut tüneteit mutatta. Egyre gyengébb lett, amivel le is lassította az élelmiszeréből kifogyó kis csapatot. A bázisuktól 58 kilométerre úgy döntöttek, Crean egyedül folytatja az útját, és segítséget kér. A néhány darab keksszel és csokival, sátor nélkül útra kelő Crean 18 óra alatt le is tudta az 58 kilométeres távot. Néhány nappal később pedig Evanst is megmentették. Crean néhány évvel később Shackletonnal is kemény napokat élt meg, ott volt abban a csónakban, amellyel 1500 kilométert tettek meg, hogy segítséget kérjenek. (Fotó: My Colorful Past / mediadrumworl / Northfoto)