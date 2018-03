Térdig gázolunk a mocsokban, de élvezzük

Lili fotósként végzett Londonban, most is külföldön él, és a Trash of Pest előtt készített már egy személyes zine-t is a saját anyagaiból. „A zine-kultúra kezd elég jelentős része lenni a magyar kortárs művészetnek. A feedbackből táplálkozva, amit a saját kiadványom kapott, elkezdtem úgy erezni, hogy minden fotóművészeti anyagnak inkább nyomtatásban vagy egy kiállításon a helye, mint csak online felületen.” (Fotó: Bal: Sándor Richárd Fejes - Jobb: Vivien Csigó / Trash Of Pest)