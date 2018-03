Amikor a dobogóról lemaradni is dicsőség

A Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként március 29-én, csütörtök este 6-kor nyílik díjátadóval egybekötve a 36. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A körülbelül ötszáz kiállított kép java része a 2017-es Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes, díjazott képeit mutatja be (köztük az Index fotóriportereinek alkotásait is), de a szervezők, kurátorok kiállításra érdemesnek ítéltek rengeteg olyan fotót is, amik a többfordulós zsűrizés során nem jutottak végül a legjobbak közé, de ettől még remek képek. Az alábbiakban ezek közül válogatunk, kicsit megmutatva, hogy a nyertes képeknek milyen, amúgy is erős és népes mezőnyből kellett kiemelkedniük (a 36. magyar sajtófotó pályázatra 247 szerző 2260 pályaművet nyújtott be), és talán azt is érzékeltetve, hogy vannak olyan versenyek, ahol a dobogóról lemaradni is dicsőség.

A kiállítás megtekinthető: 2018. március 30-tól május 19-ig, mindennap 11 és 19 óra között.

A kiállítás kurátora: Szigeti Tamás

Neményi Márton: CosHelp (sorozat) // "A szuper- és mesehősnek öltözött cosplayereket toboroz a CosHelp kezdeményezés, hogy csapatban, szobáról szobára járva segítsék a beteg gyerekek gyógyulását az ország kórházaiban. A képek a budapesti Szent László Kórházban, a szegedi és a pécsi gyermekklinikán készültek." (Fotó: Neményi Márton)

Reviczky Zsolt: Katolikus püspök a menekültcsapatban rúgta a bőrt // "A fóti gyermekvárosban lakó, kísérő nélküli kiskorú menekültek látogattak el Esztergomba, a helyi segédpüspök, Székely János meghívására. A bazilika- és dzsámilátogatás mellé Székely segédpüspök egy meccset is leszervezett a menekültek és a helyi roma alapítványi focicsapat között. Később az elöljáró maga is beállt a létszámproblémákkal küszködő migránscsapatba." (Fotó: Reviczky Zsolt)

Bielik István: A forradalom lángja // "Résztvevők gyújtanak fákját a Jobbik október 23-i megemlékezésén." (Fotó: Bielik István)

Asszonyi Eszter: Élet a kollégiumban (sorozat) / Egy vizesblokkon emeletenként 40-50 lány osztozik. // "A növekvő ingatlanárak miatt a vidékről Budapestre költöző diákok többsége nem engedheti meg magának, hogy tanulmányai alatt albérletben lakjon. Három évvel ezelőtt hasonló okok miatt lettem én is egy budapesti bölcsészkollégium lakója. Négyen élünk együtt egy szobában, a folyosón lévő két vizesblokkon és konyhán hatvanketten osztozunk. A kollégiumban eltöltött évek ráébresztenek arra, hogy a közösséghez tartozás a nehézségek és kompromisszumok ellenére is jó." (Fotó: Asszonyi Eszter)

Bánhegyesy Antal: Ceauşescu (sorozat) / A fal, ami előtt végrehajtották az ítéletet. Târgovişte. // "Ma Románia lakosságának 57%-a szerint ’89 előtt jobb idők voltak. 68%-uk hisz a kommunizmus ideológiájában, de állítja, hogy azt helytelenül alkalmazták. A lakosság 52%-a újra megválasztaná Ceauşescut, ha élne – ezek a IRESCOP felmérésének az eredményei. A közfelfogás szerint Ceauşescu alatt rendezettebb, megbízhatóbb és kiszámíthatóbb volt a mindennapi élet. Sorozatomban ennek a múltnak a jelen felől megközelítethető nyomait keresem. A Ceauşescu uralma alatti, a halálához kapcsolódó, illetve a halála utáni idő jellegzetes tereinek egymás mellé helyezése szólaltatja meg sorozatomban a rendszerváltás előtti évtizedek központi alakjához való viszonyt." (Fotó: Bánhegyesy Antal)

Pályi Zsófia: Otthon született! // "Oláh Orsolya budapesti otthonában fekszik, azon az ágyon, ahol második gyermekét is világra hozta. Zajlik körülötte az élet, nővére csodálja az újszülöttet, nagyobbik kislánya pedig a földönjátszik, mindezalatt Béres Edina bába a kötelező adminisztrációt írja." (Fotó: Pályi Zsófia)

Balogh Zoltán: Éjjeli menedék // "Egy hajléktalan nő beengedésre vár a RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány női éjjeli menedékhelyén Budapesten 2017. február 3-án." (Fotó: Balogh Zoltán)

Hajdú D. András: Úgy lenyomlak ballal, hogy becsinálsz! (sorozat) / A verseny további célja, hogy a kallódó gyerekeknek programot biztosítsanak a nyár közepén, illetve hogy az izmos szkanderosok példáján a fiatalok is kedvet kapjanak a testedzéshez, ami az iskolai teljesítményükre is kihat. // "Kadarkúton a Dózsa utca egyike a kisváros szegregátumainak. A Máltai Szeretetszolgálat hat éve van jelen a szinte kizárólag romák által lakott utcában, ahol tanodát üzemeltetnek, és mindenféle programmal próbálják bevonzani környék fiataljait. A szegregátumban havonta rendeznek erős ember versenyt, ami roppantul népszerű a telepiek között, akik verítékben fürödve igyekeznek szkanderban vagy éppen kocsihúzásban felülkerekedni a többieken. A verseny további célja, hogy a kallódó gyerekeknek programot biztosítsanak a nyár közepén, illetve hogy az izmos szkanderosok példáján a fiatalok is kedvet kapjanak a testedzéshez, ami az iskolai teljesítményükre is kihat." (Fotó: Hajdú D. András)

Hajdú D. András: Testről és Lélekről - Enyedi Ildikó // "2017. február 18-án az általa által rendezett Testről és lélekről című film elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Medvét." (Fotó: Hajdú D. András)

Szöllősi Mátyás: Egy árva házról (sorozat) / A négy éves Nórika a babájával. // "A beregszászi Gagarin utca egyik házában ötvennégy család él: magyarok, romák, ukránok együtt, súlyos körülmények között. A ház egykor a helyi varroda épülete, annak kollégiuma volt, majd az államosítás után hajléktalanok költöztek be egy időre, végül az önkormányzat más, rászoruló családoknak adta bérbe a helyiségeket. A házban fűtés, illetve vízszolgáltatás nincs, és tető is csak nemrég került rá. A lakók helyzete - mind a ház állapota, mind az önkormányzattal kötött bizonytalan bérleti szerződések miatt - meglehetősen kétes. A ház jól példázza a Kárpátalján kialakult szociális helyzetet, és azt, hogy miért vándorolnak el az emberek tömegével Beregszászról és környékéről. A sorozat 2017 őszén készült." (Fotó: Szöllősi Mátyás)

Kaszás Gergő: Ívek // "A fotót Magyarországon készítettem a Dunakanyarban. Prédikálószék kilátóján tengerszint felett 640 méter magasról. Az égbolt nagyon tiszta volt csak a települések fölött húzódott köd!" (Fotó: Kaszás Gergő)

Czeglédi Zsolt: FINA Vizes Vilábajnokság 2017 // "Az ukrán csapat a szinkronúszás szabadgyakorlatának selejtezőjében a 17. vizes világbajnokságon a Városligetben 2017. július 19-én." (Fotó: Czeglédi Zsolt)

Szaka József: Csúcs ez az érzés! // "A Budapesten rendezett 17. FINA világbajnokságon, a férfi toronyugrás versenyén, 2017. július 28.-án, az orosz Igor Semashko ugrása közben. A versenyzők 27 méter magasból, közel 100 km/órás sebességet elérve ugrottak a Dunában kialakított, medencébe. Az Országház kitűnő háttere volt, az amúgy is bámulatos látványnak. Az ugró egyfajta csúcsdíszként tetszeleg a Parlament kupolájának tetején." (Fotó: Szaka József)

Kisbenedek Attila: Kleinheisler a labdáért küzd // "A magyar középpályás Kleinheisler László az orosz Fyodor Smolov-val küzd a csapataik barátságos merkőzésén június 5-én a Groupama Arénában." (Fotó: Kisbenedek Attila)

Török Brigitta: Havaria a Balatonon // "Ez a kép a Balatonon készült az egyik Optimist versenyen. Nagyon erős szél volt, hatalmas lökésekkel, a képen látható kislány már ötödszörre borult fel hajójával egymás után, óriási kitartással és küzdelemmel mindig egyedül állította vissza hajóját és próbált kijutni a partra, edzője arcán az 5. borulás "ezt nem hiszem el" kifejezés látható." (Fotó: Török Brigitta)

Kisbenedek Attila: A világ legjobbja - Görbicz Anita // "A világ legjobb női játékosának megválasztott, a Győri Audi ETO játékosa, Görbicz Anita gólöröme a Bajnokok Ligája döntőjében, a macedón HK Vardar elleni mérkőzésen." (Fotó: Kisbenedek Attila)

Horvai Valér: Live AIDs – Harc a túlélésért (sorozat) / Szemtől szemben a halállal // "A sorozat képei afrikai AIDS központokban, kórházakban és azok környékén készültek, ahol önkéntesként dolgoztam, vagy megfordultam. Az AIDS központokat százával látogatták a HIV fertőzöttek, szinte egy egész generáció tűnt el a betegség miatt. A mai napig nincsenek pontos adatok arról, hogy Afrikában az emberek hány százaléka fertőzött. 2016-ban 37 millióra becsülték a HIV-vel fertőzöttek számát, amelyből körülbelül 20 millió Afrikában él. 76 millió ember fertőződött meg a HIV-vel a járvány kezdete óta és 35 millió ember halt meg az AIDS-szel összefüggő betegségek miatt. 2017 júniusáig közel 21 millió HIV-fertőzött ember jelentkezett antiretrovirális terápiára. A tuberkulózis továbbra is a leggyakoribb halálozási ok a HIV-fertőzöttek körében. A segélyprogramoknak köszönhetően az új HIV fertőzöttek száma évről évre csökken a 2000 óta." (Fotó: Horvai Valér)

Tóth Gergő: Telepszemle (sorozat) // "Budapesten a XV. kerületben található Újpalota lakótelepet 1968–1977 között építették Tenke Tibor vezette építészmérnöki kar tervei alapján. Becslések szerint 33 000 él itt. A város egyik legnagyobb lakótelepe, több mint 15.000 lakás található." (Fotó: Tóth Gergő)

Valczer Hajnalka Erika: Szíria // "Sally a 17 éves Szíriából menekült kislány és unkatestvére az 5 esztendős Odey az általuk készített aszfaltrajz segítségével elevenítik fel háborús emlékeiket egy bécsi menekültszálláson 2017 márciusában." (Fotó: Valczer Hajnalka Erika)