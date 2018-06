Nem úgy képzeltem, hogy itt fogok élni

A félmilliós lakosság felének orosz állampolgársága van, de formálisan létezik dnyeszter menti útlevél is – meg dnyeszter menti rubel is. Az 1992 után születetteknek viszont a gyakorlatban bonyolultabb megszerezni az orosz állampolgárságot, mint azoknak, akik azt még szovjet irataik alapján kérvényezik. A terület lakói alapvetően oroszul beszélnek és támogatnák, hogy Oroszországhoz csatlakozzanak. Ezt nemrég a kváziállam elnöke is felvetette, de ennek szerinte előfeltétele, hogy előbb a köztársaság függetlenségét elismerjék. (Fotó: Anton Poljakov)