Három év alatt a Föld körül

Magyarország, Csatka

Csatka éppen olyan búcsújáróhely, mint Lourdes vagy Fatima, csak Magyarországon van, és leginkább cigányok járnak ide imádkozni és mulatni. A csatkai búcsú olyan erős élmény maradt nekem kulturálisan és spirituálisan is, hogy ha tehetem, minden évben visszatérek, hogy még közelebb kerüljek ahhoz a különleges világhoz, ami Csatkán, rendszerint szeptember első hétvégéjén áll össze. Magyar és szlovák zarándok cigányok, nem cigány Mária zarándokok, kíváncsiskodó búcsújárók és kegytárgyárusok mellett érkeznek a kegyhelyre természetesen papok, sőt, hírességek is. Az egyik szombat reggeli misén a mellettem ülő férfi mesélte nekem, hogy ő csak egyszer nem jött el, meg is érezte, mert rosszul sikerült az egész éve, ezért megátkozta magát és úgy döntött, nem lehet többé olyan év, amikor feleségével nem jönnek el. A legtöbb pár egyébként termékenységért, gyermekáldásért és egészségért imádkozik “Szunto Máriához.” A templomban álló, többször is átöltöztetett Mária szobor előtt térdelve van, hogy hangosan és cigányul szól az ima, de időzítenek erre a napra keresztelőket is. A képen látható srácokkal napközben egy zenés- táncos mulatságon ismerkedtünk meg, a zene mindkettejük életében fontos tényező.

(Fotó: Szűcs Péter)