Happy Valley: a tökéletesség, és ami mögötte van

O’Leary főleg olyan embereket állít a kamerája elé, akiket ismert, de van, hogy az utcán szólít le valakit vagy a témának megfelelő helyeken keres alanyokat, mint tette azt a Spitting Image című sorozatánál. Képei a New Yorkerben és a New York Timesban is megjelentek, de nem szeretné pénzre váltani a művészetét. (Fotó: Eva O'Leary)