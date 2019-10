Akik szembe mernek nézni a halállal

Ebben az évben omlott össze a korrupt, demoralizált, sokszor csak papíron létező egységekkel „harcoló” iraki hadsereg a születőfélben lévő Kalifátus céltudatos és kegyetlen dzsihadistáinak csapásai alatt. A térségben egyedül az 1991-es első Öböl-háború óta autonómiát élvező Kurdisztáni Régió katonái állták a sarat. A pesmergák nem csak szülőföldjük megvédésében jeleskedtek; több észak-iraki terület, például az olajban gazdag Kirkuk is nekik köszönheti azt, hogy megúszta az Iszlám Állam rémuralmát.

Nem is véletlen, hogy a Kalifátus felszámolására koalíciót kötő nyugati hatalmak a kurdokban fedezték fel a Kalifátus elleni iraki háború egyik főszereplőjét, ezért Erbíl körzetébe azonnal özönleni kezdtek a fegyverek, a kiképzők és a katonai tanácsadók. A kurdok pedig az Iszlám Állam elleni harc szimbólumaivá váltak, különösen a több kurd közösségben is nagy egyenjogúságot élvező kurd nők, akik maguk is fegyvert ragadtak az őket rabszolgasággal fenyegető dzsihadisták ellen. A női pesmergák léte önmagában is a Dzsihád arculcsapásának számított, ugyanis egyetlen iszlám fanatikus sem tud annál nagyobb szégyent elképzelni, mint ha egy nő kezétől esik el.

Az egyik legfontosabb kurd kiképzőtábor a kilecvenes évek óta működik az iraki-iráni-török hármashatár hegyvidékén, Ravendúz közelében, ahol jelenleg is 1200 nőt és férfit készítenek fel a gerillaharc és a terroristák elleni küzdelemre.

Ugyanis annak ellenére, hogy a Kalifátus Irakban már 2017-ben elveszítette az utolsó területi foszlányát is, a ravendúzi kiképzőtáborban továbbra is gőzerővel folyik az oktatás. Egyfelől ugyanis az Iszlám Állam ugyanis nem szűnt meg, csak visszatért gyökereihez, a gerillaháborúhoz és a terrorhoz. Két-három fős sejtjei előszerettel használják beszvárgási útvonalként a kurd autónom terület és Irak között fekvő határsávot, így a kurd pesmergáknak is mindig résen kell lenniük. Másfelől pedig a Kurdisztáni Régió autonómiája igen sérülékeny (Törökországgal rendszeresek a súrlódások, de a bagdadi központi kormányzattal sem felhőtlen a viszony), ezért is van szükség a „terror elleni harc” indokával kiképzett, de az önvédelemre is bevethető katonák új generációjára.

Az alapszintű fegyverhasználattól a rajtaütések szimulációjáig terjedő kiképzést és a tábor mindennapjait egy magyar fotós, Kaiser Ákos képein keresztül ismerhetjük meg.

A„pesmerga” kurd nyelven annyit tesz, „Akik szembe néznek a halállal”. (Fotó: Kaiser Ákos)

Az évszázadokon át törzsi alapon szerveződő milíciák egymással is torzsalkodó hálózata a kilencvenes években duzzadt százezres tömeggé, melynek egységeit azonban még közös vezérkar alá sem sikerült beszuszakolni. Azonban az Iszlám Állam elleni harcban felszínre került hibák és fogyatékosságok miatt megindult egy folyamat, mely a korrupcióval, nepotizmussal és klánháborúkkal sújtott iraki kurd fegyveres erőket egy karcsúbb, professzionálisabb és ütőképesebb hadsereggé formálná át. (Fotó: Kaiser Ákos)

A Tigristől keletre fekvő Makmúr régiója három éven keresztül a Kalifátussal szembeni frontvonalnak számított, 2017-ben azután mégsem a dzsihadisták, hanem az iraki kormány csapatai és síita milicisták rohanták le. (Fotó: Kaiser Ákos)

Az erő és az állóképesség fejlesztésére szolgáló gyakorlatok a különleges alakulatoknál megszokott módon már-már szadisztikus jelleget öltenek, hogy a katonákat az extrém testi-lelki kihívásokra is felkészítsék. (Fotó: Kaiser Ákos)

A ragtapasz elárulja, hogy a pesmergák a lehető legélethűbb katonai közelharc-képzésre törekednek. (Fotó: Kaiser Ákos)

Az Iszlám Állam megalakulása után Irakba érkező nyugati kiképzőkre - köztük 200 magyarra - nagy szükség volt az olyan speciális harci helyzetekre való kiképzésben, mint az épületharc vagy robbanószerkezetek felderítése. (Fotó: Kaiser Ákos)

Ahhoz képest, hogy a gyanús járművek megközelítése, azonosítása, és utasainak semlegesítése az ellenőrzőpontokkal teleszórt Irakban mindennapos feladatnak számít, valójában egy igen komplex eljárás, amit bele kell égetni az antiterrorista egységek idegpályáiba. (Fotó: Kaiser Ákos)

A Zagrosz hegyei a világ egyik legháborgóbb régiójához adnak festői hátteret. Az iraki kurd milíciákat rendszeresen érik támadások a hármas határ török és iráni oldaláról - melynek túloldalán egyébként szintén milliós kurd közösségek élnek. (Fotó: Kaiser Ákos)

Napóleon meglátása örök érvénnyel bír: "Csak a korgó gyomrok forradalma veszedelmes". (Fotó: Kaiser Ákos)

