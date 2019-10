Azt szeretném, hogy éljenek sokáig, boldogan

A próbák tanulsága volt az is, hogy könnyebb a gyerekeket bebugyolálva, kezüket a testük mellé rögzítve mozgatni, ráadásul így a kihűléstől is védik őket. Rabeya kilógó lábán még az előző napok játéka látható: volt egy kis körömfestés. Láttam őket többször is játszani, ezeknek az alkalmaknak voltak önfeledt pillanatai is, de a legtöbbször érezhető volt, hogy mindig csak az egyikük dönt. Ez többnyire az erősebbik személyiség volt, pedig az engedékenyebb testvér fizikailag még fölényben is lehetett volna. Vannak példák sziámi ikrek sok évtizedes együttélésére, de ez az életminőség csak legritkábban szól a harmóniáról. A két lány esetében tudományos és bioetikai érvek is támogatták a szétválasztást, hiszen világosan látszik, hogy személyiségük teljesen különálló.

(Fotó: Barakonyi Szabolcs / Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány)