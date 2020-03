Mi ez, és hol van?

Az egész a Facebookkal kezdődött. Azért ott, mert a többiek, akikkel Pál Zsuzsanna Rebeka együtt akart szórakozni, ott voltak. Igazából a Facebook lett a művész Instája, ami akkor még nem is létezett. Aztán tíz év alatt összegyűltek másféle fotók is, amelyekben a készítőjükön kívül az is közös, hogy sokunkat megmozgattak. A képek rajongótábora klubszerűen alakult ki. Akiket igazán megfogott, mind képekkel dolgozó, kreatív emberek, ahogy a szerző is az. Szeretik a feladványt, a csavart, a viccet és a komolykodás leleplezését, bár maga a leleplezés történetesen lehet fennkölt – a leleplezések azonban már csak ilyenek.