Lecsendesült az élet

Két tinédzserrel amúgy is csendes az élet. Most azonban nincsenek barátok, akik átjönnek, akik azért csapnak némi zajt, nevetgélnek, a fiúk bunyóznak a kisfiam szobájában. A lányom barátai sincsenek itt, akik olykor hangosan beszélgetnek egymással, kacagnak, vihognak. Most csendesebb minden. Mégis, valahogyan a karanténban is zajlik az élet, a mi kis életünk. Ezeket a pillanatokat örökítettem meg. Anglia, 2020. március vége. Amikor a brit kormányfő, Boris Johnson bejelentette, hogy három hétig mindenki maradjon otthon, az iskolák is bezártak. Online folyik az oktatás, itthon tanulnak a gyermekeim. Titkon kicsit örülök is ennek az egésznek, mert úgy érzem, ezáltal egy kicsit közelebb tudhatom magamhoz a már kamasz gyermekeimet. Kicsit többet ölelhetem őket, többet beszélgethetek velük. Nem rohanunk a magunk útján, hanem csendben ülünk egymás mellett itthon.