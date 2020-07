Innentől nincs visszaút, nem lehet leállni

A krokodil a kétezres években jelent meg Oroszországban, olcsósága és könnyű hozzáférhetősége miatt hamar elterjedt a szegényebb társadalmi csoportok körében. Körülbelül tizedannyiba kerül, mint a heroin, nem véletlenül nevezik a szegények heroinjának is. A krokodil hatóanyaga egy opiátszármazék, a dezomorfin, amit különböző, legálisan kapható gyógyszerekből vonnak ki. A Satolli által is jól dokumentált előállítási folyamat során keletkező maró, savas szennyezőanyagok felelősek a használók testén kialakuló elváltozásokért. Hatását nézve viszont legalább ugyanolyan erős lebegést, eufóriát élnek át használói. Különbség, hogy intenzív hatása miatt a krokodilt sűrűbben kell szúrni, az eufória hamar – akár negyven perc alatt is – lecsenghet. (Fotó: Emanuele Satolli)