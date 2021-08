A káosztól a megnyugvásig

Roma Biblia

„Magyarország minden harmadik lakosa a szegénységi küszöb alatt tengődik. Ebből a harmadból minden negyedik lakos mélyszegénységben él, egy olyan ördögi körben, ahonnan a kitörés szinte reménytelen. A gyárak és téeszek bezárásával megszűntek azok a munkalehetőségek, ahol a képzetlen rétegeket tömegesen felvették, és motiváció hiányában minek is tanultak volna tovább, amikor már évtizedek óta nincs kilátás munkára? Ördögi kör. A segélyek tömegeket taszítanak passzivitásba, számukra sokszor csak egy szalmaszál jut, ha jut egyáltalán. Így a többség ebben a próbálkozásban elbukik, vagy már nem is próbálkozik. Azonban az ország több romasorán és mélyszegénységben tengődő falujában találkoztam olyan családokkal is, amelyek a többiekéhez hasonló szegényes házban éltek, de tiszta volt az udvaruk, késő este is leckét írt a gyerekük, és a legjobb tudásuk szerint beosztották azt a keveset, amit kerestek. Volt reményük, és mint kiderült, ez a legtöbb esetben a hitükből táplálkozott” – írja Stiller Ákos. (Fotó: Stiller Ákos / Pictorial Collective)