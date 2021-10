A bennszülött kisebbség a brazil legfelsőbb bíróságig vitte ügyét, melyben az 1950-es években dohányfarmereknek eladott földjeik feletti jogokat igényelték vissza Brazília Santa Catarina államától. Az állam és a területet jelenleg hasznosító fakitermelő cég visszavásárlási pert indított, mivel állítják, az őslakosok 1988. október 5-én, a jelenleg is élő brazil alkotmány ratifikálásakor csak az igényelt terület kis részén éltek, így jogtalan az indítványuk az egész feletti rendelkezésről.

Az ügy akkor kapott figyelmet, amikor a brazil állam kilakoltatta a xoklengek egy csoportját egy, a bennszülöttek által ősi földként számontartott természetvédelmi területről az 1988-as alkotmányra hivatkozva. A kilakoltatásról szóló döntést a FUNAI, Brazília bennszülötteért és jogaikért felelős szervezete fellebbezte meg, s terelte az ügyet jogi útra.

A xoklengek most remélik, hogy visszaszerzik egykori földjeiket. A közösség 63 éves vezetője, Brasilio Pripra a Reutersnek azt mondta, szerinte az állam csak egy újabb módszert keresett arra, hogy kiiktassa őket. A bennszülötteket egy évszázada, hogy elkezdték kiszorítani területükről, hogy helyet biztosítsanak a Brazíliába érkező európai politikai és gazdasági menekülteknek. Történészek kutatásai és feljegyzések bizonyítják, az őslakosok üldöztetése odáig fajult, hogy az állam zsoldosokat fizetett, végezzenek a Santa Catarinában élő bennszülöttekkel. A volt xokleng vezető, João Paté szerint az állam továbbra is negatívan ítéli meg a vadászattal és halászattal foglalkozó népet. „Régen fegyverrel végeztek velünk, most egy tollvonással teszik” – mondta.

A brazil legfelsőbb bíróság döntése a több száz xokleng élete mellett az Amazonas területén történő erdőirtást is befolyásolja, az őslakosok területei ugyanis védőbástyaként állnak az esőerdő és a brazil kormány mezőgazdasági törekvései között. A xoklengek bírósági veresége precedenst teremthet a bennszülöttjogok drámai visszaszorulására, melyet a szélsőjobboldali brazil elnök, Jair Bolsonaro támogat azzal az indokkal, hogy túl kevés őslakos él túl nagy területen, ezzel pedig hátráltatják Brazília agrikulturális fejlődését.

Mai Nagyképünkben a Reuters fotósa, Amanda Perobelli képeit láthatják arról, hogyan élnek a xoklengek egykori földjeik töredékén.

A xoklengek eltökélt célja, hogy életben tartsák hagyományaikat. Tüzek körül gyűlnek össze, történeteket mesélnek saját nyelvükön, illetve rituális táncokat, imákat adnak elő, a fiatalok testére tradicionális mintákat festenek. A fotón Ezaltino Juvei (27) fest mintákat Rosa Kamam Ppripra (5) karjára egy laklanói találkozón (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Lazaro Kamlem (47) áll csónakjában az Itajaí folyón, nem messze Palmeira falujától a bennszülöttek által lakott Laklano területen Santa Catarina államban. A férfi Kalmem sámán leszármazottja, akinek 1925-ben a halotti ágyán mondott szavaiban bíznak a xoklengek ma is. A sámán szerint bár az indiánok elveszítik földjüket a fehérek érkezésével, egy nap majd visszanyerik (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Luiz Cabral (52) hálót dob az Itajaí folyóba csónakjából. A xoklengek idősei máig emlegetik, amikor még tele voltak a vizek halakkal, s önfenntartó módon éltek a horgászat és vadászat segítségével. Ez az 1950-es években változott meg azzal, hogy az állam eladta földjeiket dohánytermesztő farmereknek (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Sidnei Vanhecu Ya-io (47) egy genipafa termését pépesíti, hogy a termés húsából festéket készítsen a tűz körüli tradicionális rituáléhoz (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Drónnal készített felvétel, rajta madártávlatból az Itajaí északi gátja és a xoklengek falui. A bennszülöttek száma a háromezerhez közelít, 14 156 hektáron élnek, főként hegyes területen, ahol a gyakori földcsuszamlások veszélyeztetik otthonaikat. Az államtól 24 000 hektárt igényelnek vissza, amit Santa Catarina jelenleg dohánytermesztésre használ (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Újabb, drónnal készült felvétel. A képen egy fafeldolgozó üzem látható, mely olyan területen helyezkedik el, amit a xoklengek sajátjuknak tartanak (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Palmeira falu vezetője, Lazaro Kamlem (47) és lánya, Ludmila (10) pózolnak egy fényképhez a Laklano területen. A bennszülöttek területigénye Kamlem szerint véget nem érő harc, a férfi szerint a xoklengek a végsőkig kiállnak földjükért (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Gyerekek játszanak fenyőfák alatt a xoklengek által lakott Laklano bennszülött-területen Santa Catarina államban (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Férfiak marhahúst és csirkét sütnek a közösség tagjainak az evangélikus istentiszteletet követően. A bennszülöttek tartják a közös étkezések és a megosztott étel szokását, ám marhahús ritkán kerül a terítékre, olyankor is a rezervátumon kívülről kell megvásárolniuk. A vadászathoz és a marhatenyésztéshez nincs kellő területük (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Loreni Ngavem Pripra (44) bennszülött nők gyűrűjében ül és beszélget a közös ebéd után (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Vaipo Pate (7) kezében az ebédre kapott csirkehússal (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Amíg a szülők részt vesznek a közös imán, a gyerekek is együtt vannak. Igaz, a fiatalok imádság helyett játékkal töltik ezt az időt (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Portrék Lazaro Kamlem felmenőiről a férfi otthonában. A képeken látható az 1925-ben elhunyt Kamlem sámán is (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Vile Ndille (78), a törzs egyik időse felesége által kézzel készített nyakláncot ajándékoz a falu vezetőjének, Lazaro Kamlemnek. A kép bal oldalán a háttérben kézzel készített íjak, nyilak, lándzsák és egyéb eszközök figyelhetők meg (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Xokleng bennszülöttek vesznek részt egy evangélikus istentiszteleten a Laklano terület egyik templomában. A xoklengek a kép elkészültekor azért imádkoztak, hogy javukra ítéljen a brazil legfelsőbb bíróság (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)