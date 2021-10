Ilyet én is tudok?

A kortárs képzőművészet kapcsán évtizedek óta felmerül a kérdés: most, hogy a technikai kereteket kitágítottuk, vajon ad-e valami mást a mai képzőművészet, mint amit mi is létre tudunk hozni. A közösségi médiát naponta mobillal készült képek százezrei árasztják el. Mit csinál másként, hogyan lát, mit ad nekünk a 21. század fotóművészete? Egyáltalán, mit jelent a fotóművészet, és honnan ismerjük fel, ha találkozunk vele?

A fenti kérdésre sokan sokféleképpen igyekeztek már válaszolni, mégsincs a kezünkben a recept. Talán nem is létezik, és lehet, hogy jobb is így. Elgondolkodni viszont mindenképp érdemes azon, hogy mit jelent nekünk – befogadóknak és alkotóknak – a kortárs fotográfia. A világ dokumentálásánál mennyiben adhat többet?



Az idei Art Marketre kilátogatva többek közt a MOME fotográfusainak képei segítenek a kérdések megválaszolásában. A most bemutatkozó hét alkotó munkáiból válogattunk.





Bede Kincső

Bede Kincső 1995-ben Romániában, Kovásznán született. Idén diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia mesterszakán, korábban a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen tanult filmvágónak. Tagja a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának (FFS). 2020-ban elnyerte a Magyar Fotóművészek Szövetsége fotográfiai ösztöndíját, ugyanebben az évben, a világ legrangosabb fotóművészeti vására, a Paris Photo által fiatal fotográfusok számára meghirdetett Carte Blanche pályázatán a négy nyertes alkotó egyike volt. A döntősök alkotásaiból nagyszabású kiállítást szerveztek a párizsi Gare du Nord állomáson. Három színt ismerek a világon című diplomamunkáját a BredaPhoto kurátorai is beválasztották a 10 New Talent 2020 tehetségprogramjába, így a sorozat képei Hollandiában is kiállításra kerültek. (A A külföldi sajtóban rendszeresen elismeréssel írnak munkásságáról, továbbá képei szerepelnek a Blurring the Lines 2020-as kiadványában is. 2020 szeptemberétől a TOBE Gallery képviseli.

Cora Sun Yuting



Cora Sun Yuting 孙渝婷 (1995, Yunnan, Kína) kínai művész és fotográfus, aki jelenleg Budapesten él és dol-gozik. 2021-ben végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia mester szakán. Diplomaprojektje azegyik nyertes projektje volt a Blurring the Lines 2021-es kiadásának és a Fresh Meat Budapest Fotó Fesztiválkiállításának. (A Fresh Meat képeiből a Nagyképen mutattunk be egy válogatást.) Képeit beválogatták az Art Thread Global Design Graduated Show 2021 x Gucci, valamint aBredaPhoto International Talent Program 2020 munkái közé. Egyik projektje online kiállításra került a Work in Context – International Symposium Central European Photography-n. Művészeti gyakorlatában elsősor-ban az identitás témáit tárja fel az emlékek, az idő és a mindennapi élet vizualizálásával. Kitalált és valós tör-téneteket készít a városi kultúra összefüggésében.

Hevesi-Szabó Lujza



A magyar születésű Hevesi-Szabó Lujza életében már a kezdetektől jelen volt az ambivalens érzés kelet-euró-pai származásával kapcsolatban. A nyugati kultúrától való elszigeteltségre ráerősített az is, hogy a fővárostól 230 km-re lévő Békéscsabán nőtt fel. Rendszeresen visszajár ide - ma már külső szemlélőként - felfedezni újabb

aspektusait a vidékkel való se veled se nélküled kapcsolatának. Munkáiban érzékenyen vegyíti a klasszikus do-kumentarista stílust az intim családi környezetet ábrázoló snapshotok esztétikájával. Jelenleg fotóriporterként dolgozik Budapesten, valamint idén diplomázott a MOME mester fotográfia szakán.

Juhász Roxane Phylicia



Juhasz Roxane München-ben született magyar családban. Mindig is vágyakozott Magyarországra míg a Mo-holy Nagy Művészeti Egyetemen végzett mesterképzése során 2 évet töltött Budapesten. 2019-ben szerezte BA végzettségét grafikusként Saarbrückenben. Azután úgy döntött, hogy teljes figyelmét a fotográfiára fordítja,

amellyel az utóbbi évekből felhalmozott ötleteit és kreativitását valósította meg, valamint belsö érzelmeit dol-gozta fel. A mestervizsga megszerzése óta Berlinben él.

Kis-Kéry Anna

Kis-Kéry Anna (1996, Budapest) egy jelenleg Budapesten élő és alkotó fotográfus. A Moholy-Nagy MűvészetiEgyetem fotográfia szakán 2018-ban megszerzett BA diplomáját követően, idén végzett az egyetem fotográfiamester szakán. 2020-ban részt vett a Kiscelli Múzeum Testkép - Akt a Kortárs Magyar Fotográfia című kiállításán ésSzakadatlan szépség című sorozata megjelent a párizsi Á PART magazin Isolé különkiadásában. 2021-ben Annafelvételt nyert a Fiatal Fotoművészek Studiójába (FFS), majd diploma sorozatának képei bemutatásra kerültekaz XLVI Space Nexus című online és a Pádovában megrendezett Photo Open Up fesztivál kiállításán. Jelenlegdiploma munkáját beválogatták az Art Thread - Global Design Graduate Show x Gucci 2021-es alkotásaiközé, melyre október 13-ig lehet szavazni a show hivatalos weboldalán.



Anna munkáiban jelenleg a nőiség kérdéskörével, a meztelenség és az akt mai társadalmunkban betöltött sze-repével foglalkozik. Foglalkoztatják a különböző művészeti ágak (festészet-fotográfia) egymás közötti áthallásai, illetve a social media kortárs fotóművészetre gyakorolt hatásai. Látásmódját elsősorban a változatosság, és a folytonos megújulás jellemzi, ami alkotói attitűdjében is megmutatkozik.

Koczka Viola

Koczka Viola 1995-ben Szabadszálláson született. 2021-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia mesterszakán. Munkáit meghatározza a szegeden töltött alapképzése is, ahol üvegtervezés szakirá-nyon végzett. Előszeretettel játszik látható, áttetsző és a láthatatlan fogalmak összemosásával különböző médiu-mok felhasználásával, feloldva ezzel azoknak a határait. Fotográfia munkásságára jellemzőek az asszociációkon alapuló beállított kompozíciók. Budapesten élő és alkotó művész, jelenleg szakmai gyakorlatát tölti Párizsban.

Somorjai Balázs

Somorjai Balázs 1982-ben született Vácon. Fotográfus alapdiplomáját a Budapesti Metropolitan Egyetemen(METU) szerezte, fotóriporter specializáción, mesterdiplomáját pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem(MOME) fotográfia szakán.

Kétszeres sajtófotó-díjas alkotó, munkái ugyanakkor nem a hírekben szereplőkre fókuszálnak, hanem a tár-sadalom nem szem előtt lévő, éppen ezért alig, vagy egyáltalán nem is ismert, mégis különleges, olykor szűk rétegeit fényképezi. Képeivel nemcsak a Magyar Sajtófotó Kiállításokon, hanem a budapesti Art Market művészeti vásáron vagy éppen fotográfiai aukciókon is találkozhattak már. Előszeretettel dolgozik filmre. (Panelvilág című sorozatát a Nagyképen mutattuk be.)