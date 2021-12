Növényevőkkel a kiolvadó végzet ellen

Szergej Zimov ellenőrzi a Pleisztocén Park egyik föld alá vájt raktárában tartott anyagokat 2021. szeptember 13-án. A fagyott talaj mindent konzervál, természetes fagyasztóként funkcionál. Ez azonban veszélyt is hordoz magában, ahogy a globális felmelegedés hatására kiolvad, évezredek, akár évmilliók óta fagyott állapotban megmaradt gázok és baktériumok szabadulnak fel belőle. A tudósok szerint a most még fagyott állapotú üvegházhatású gázok elérhetik, vagy meg is haladhatják azt a mennyiséget, amit az EU ipari termelése bocsát ki egy év alatt. (Fotó: Maxim Shemetov / Reuters)