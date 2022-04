Mintha jártam volna már itt

Benedetta Ristori római fotográfus. Képei a forma és a tér közötti feszültségre összpontosítanak. A látszólag eseménytelen és értelmetlen látképek, valamint a semmitmondó használati tárgyak a művész számára a bensőség és az anyagiság kapcsolatának szimbólumai. Tér nélküli, időtlen élményt nyújtanak a nézőnek.

Mintha már jártam volna itt – merül fel az emberben a művésznő It Feels Like I’ve Been Here Before című fotósorozata láttán. A sorozat egy olyan utazás eredménye, amely arra késztette az alkotót, hogy elgondolkodjon mindazon, amit meglátunk, és egy mindannyiunk által ismert szálon elindulva, amolyan közös nevezőként elmesélünk egymásnak.

A fil rouge – a kifejezést még Goethe használta a Vonzások és választások című írásában – az a folytonos vonal, amely összeköti a világ dolgait, az embereket, a történeteket és a meg nem történt dolgokat. Részletekből áll, természeténél fogva összekötő kapocsként működik: egyesíti az eseményeket és a szimbólumokat.

A végtelen nem absztrakció, hanem az események és az élet összefonódása, az állandóság és a folyamatos áramlás keveréke múlt és jövő között. A jelen és a jövő egybeolvadásának szenzációja, mintha mindannyian ugyanazt az utat járnánk. Benedetta Ristori fotósorozata maga a megtestesült fil rouge.

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)

(Fotó: Benedetta Ristori)