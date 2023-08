Meglepő képen a természet és az ember olykor bonyolult kapcsolata

Dombovári Tibor: A nagy kékségem



Dombovári Tibor az országunk egyik legismertebb búvárfotósa az elmúlt 10 év legsikeresbb fotóit mutatja be a FotoKozmán. Számos hazai és nemzetközi megmérettetésen nyert már az évek alatt, többek között a Wildlife Photographer of the Year, World Festival of Underwater Pictures és az Év természetfotósa díjat is többször megszerezte.



Rózsaszín bohóchal (Amphiprion perideraion) a lakhelyéül szolgáló nagy tengeri rózsában (Heteractis magnifica). A tengeri rózsa csalánozó csápjai között védelemre lel a bohóchal. Pápua Új-Guinea (Fotó: Dombovári Tibor / FotoKozma)