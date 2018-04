Szörnyű sérülést szenvedett a transznemű súlyemelő

Kisebb feszültséget és sportdiplomáciai botrányt okozott, hogy a korábban férfiként élő, nemet váltó Laura Hubbard a nők között indult a Nemzetközösségi Játékok súlyemelő versenyén. Sokan azzal érveltek, hogy jogosulatlan előnnyel indult a sportoló férfi hormonjai miatt. A vitát végül egy sérülés zárta le.

A most 40 éves Hubbard, 2014-ig (Gavin néven) a férfiak között versenyzett. Ezután döntött arról, hogy nemet vált. A tavalyi világbajnokságon már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyével a nők között indult. Az anaheimi vb-n szerzett is két ezüstérmet a plusz 90 kilósok között, de folyamatosan érik a támadások.

„Az az erős meggyőződésünk, hogy a súlyemelés mindig is nemspecifikus sportág volt, férfiak és nők között, nem pedig különböző tesztoszteronszintű egyének között." – protestált Hubbard ellen az ausztrál szövetség elnöke, Michael Keelan, de a szamoaiak és a nauruiak is kritizálták. Igaz, hivatalos panaszt senki sem tett.

Hubbard azzal védekezik, hogy folyamatosan ellenőrzik a tesztoszteronszinjét, és az alacsonyabb, mint a NOB által előírt érték. Vannak olyan ellenfelei, akik nem is a hormonjaira és izomzatára hivatkoznak, hanem a férfiak között szerzett tapasztalatát érzik nagy előnynek. Alison Heather fiziológus professzor szerint pedig nemcsak a hormonszintet kell figyelembe venni. A nőknél nagyobb méretű szíve és tüdeje, valamint csontszerkezete is előnyt jelent.

Az Ausztráliában rendezett Nemzetközösségi Játékokon a szurkolók mellé álltak, Hubbard jól is kezdett a versenyen, 120 kilós szakításával máris hét kilót vert ellenfeleire. Az új-zélandi többször is emeltetett, 126-nél rontott, végül 132 kilónál jött ki újra. Hubbard felállt a súllyal, de nem tudta megtartani, kifordult a könyöke, valószínűleg el is szakadt benne egy szalag. (Rosszul sikerült kísérletéről itt látható videó.)

A versenyt így kénytelen volt feladni, de azt nyilatkozta, nem bánja, hogy megpróbálta a legjobbját nyújtani.