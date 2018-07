Ha focit fotózol, két dolgot kell elkapni: a gólokat és az érzelmeket

„A pálya sarkánál álltam egy közepesen tét nélküli meccsen (Egyiptom–Szaúd-Arábia), és nem is történt semmi izgalmas a szaúdiak góljáig. Akkor viszont megtörtént minden sportfotós álma: a gólszerző játékos felém kezdett el rohanni ünneplés közben. Nálam pont jó kamera volt a szituációhoz, és tökéletes helyen álltam, amikor a játékos szaltózott egyet előttem. Lehet, hogy nem a döntő mérkőzés volt, és nem is egy sztárt kaptam el, de ez a pillanat így is egészen különleges.” (Fotó: Damir Sagolj / Reuters)