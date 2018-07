Leégett Fa Nándor egykori hajója, amit drogcsempészek használtak

A Karib-tengeren található St. Martinnél leégett az a hajó, amivel Fa Nándor 2016-ben elindult a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen.

A Le Figaro azt írja, Fa korábbi hajóját drogcsempészek használták Martinique sziget közelében.

Javítás: Fa Nándor médiacsapata cikkünk megjelenése után jelezte, hogy nem a Spirit of Hungary (ahogy a cikk korábbi verziójában szerepelt), hanem egy még korábbi hajója, a Budapest égett le. Egyébként Le Figaro is a Spirit of Hungaryt említette.

Interception d'une tonne et demi de #cocaïne au large de la #Martinique. Une très belle opération de l'Action de l'Etat en mer pic.twitter.com/P4ADjUFRj3 — Douane Française (@douane_france) 2018. július 24.

A hajó két kanadai tulajdonában volt, a vámhatóságok július 19-e óta figyelték őket, amikor razziáztak, a két csempész mielőtt vízbe ugrott, felgyújtotta a hajót, hogy elsülyessze és eltüntesse a hajótestbe rejtett másfél tonna kokaint.

A tüzet két óra alatt oltották el, ezután találták meg a drogot. A hajót St. Martin kikötőjébe vontatták.