20 éve várt Eb-arany, Dévai Boglárka ugrásban szerezte

A glagow-i torna Európa-bajnokságon vasárnap délután rendezték a női szerenkénti döntőket. Ugrásban Dévai Boglárka a legjobb pontszámmal jutott be a nyolc közé, ennek megfelelően favoritként lehetett rá tekinteni. A tavalyi Eb-n bronzérmet nyert Kolozsváron ezen a szeren, ezért nem számított meglepetésnek a jó szereplése.

A 18 éves Dévai az egyes sorszámot kapta, ezzel ő mutatta be az első gyakorlatokat.

Nem volt túl elégedett, mert az első kísérletnél egy ritka nehéz, hat pontból induló ugrást választott ugyan, de kilépett az egyik lábával, ezért egy tizedet levontak tőle. Edzője, Rácz Gábor próbálta nyugtatni.

A másik ugrásnál (ez 5,4 pontból indult) mindkét lába abban a mezőben landolt a szombathelyi versenyzőnek, ahol nem szabadott volna, ezért hiába volt magas az ugrás íve, és szép volt a földre érkezés is, három tizedet húztak le tőle.

14,633 volt az első pontszáma

a másodiké 14,066,

amit azt jelentette, hogy a kettőnek az átlaga 14,349.

Ez volt innentől a viszonyítási alap, és jöhettek a többiek, valamint a folyamatos izgalom, hogy ez a pontszám, mire lesz elég. Volt, hogy nem is merte nézni ellenfeleit a magyar versenyző.

Fotó: Julian Finney / Getty Images Hungary

A francia Devillard rontott, letette a kezét, térdét, ő így nem volt veszélyes a magyarra. A szlovén Belak leült, a holland Volleman pedig nem túl nehéz ugrásokat választott, ezért nem tudott előzni.

Az orosz Ajhamova szépen ugrott, de éppen csak 14 pont fölé került, és végül csak ötödik lett.

A román Golgota pontosan ugrott, 14,166-tal zárt, végül ő lett a harmadik.

A másik orosz, Melnyikova jött nyolcadiknak, az ő teljesítményén múlt Dévai aranyérme. Vagányan ugrott, de messze nem voltak olyan erős gyakorlatai, mint a magyarnak, ezért ugyan nagyjából egy tizedre megközelítette (14,233), megelőzni nem tudta.

Dévai Boglárka aranyérmes lett.

"Alig találom a szavakat, nagyon izgultam a végén, hiszen mindenki utánam következett. Senki nem tudott magasabb pontszámot elérni, mint én. Nagyon boldog vagyok, sokat dolgoztam ezért"

- mondta Dévai az Eurosport mikrofonja előtt.

Eredmények, ugrás:

Dévai Boglárka (Magyarország) 14.349

2. Angelina Melnyikova (Oroszország) 14.233

3. Denisa Golgota (Románia) 14.166

Utoljára 20 éve, Varga Adrienn lett Európa legjobbja a sportágban, ő is ugrásban nyert. Olimpiai bajnokunk, Ónodi Henrietta 1992-ben szintén ugrásban nyert, de neki Eb-aranya felemás korlátról van.

A női csapat egyébként nyolcadik lett, ami azért elismerésre méltó teljesítmény, mert az egyik legjobb összetett tornász, Kovács Zsófia sérülése miatt hiányzott. Akár hatodik is lehetett volna a csapat, az utolsó szeren, felemás korláton, Böczögő Dorina hibázott, amiért két pontot vontak le tőle. Az olimpiát is megjárt tornásznő könnyeivel küszködve hagyta el a pódiumot. A hatodik hely a legjobb Eb-pozíció (1996), amit valaha elért a válogatott. Így is sikerült azonban stabilizálni a helyünket a legjobbak közt.