Felfoghatatlanul nagy sikert ért el, bedobták a Balatonba

A vitorlázásban történelmet sikert elérő Berecz Zsombor hazatért, és ahogy a Vitorlázás Magazin megörökítette, ilyen ünneplés fogadta Alsóörsön.

Az M4 felvételén pedig az is látszik, hogy bedobják a Balatonba.

Hogy miért lesz legenda belőle?

Olimpiai számban még nem nyert magyar korábban, és a finn dingiben elért vb-siker értékét egyértelműen növeli, hogy négyévente rendezik meg csak a versenyt. 2003-tól öt ilyen típusú világbajnokságot rendeztek, mint most. Kétszer Spanyolország, egyszer Portugália, egyszer pedig Ausztrália adott otthon a versenynek.

A dániai Aarhusban most arany nélkül maradt Ausztrália, Nagy-Britannia és Spanyolország is a nagyhatalmak közül, ami szinte felfoghatatlanná teszi, mekkora eredményt ért el a 32 éves Berecz. A rendező Dániának is egy érem, egy bronz jutott mindössze.

Férfi világbajnoka a magyar sportnak idén még nincs.

Berecz aranyérme mindjárt az örökranglista 18. helyére repítette Magyarországot.

A finneknek, németeknek, oroszoknak például még nincs aranyuk, amióta ilyen a lebonyolítás, és nekik 2022-ig várniuk is kell.

Az előző olimpián, Rióban már nyert futamot a magyar versenyző, Tokióban nyilván többre vágyik már. A finn dingi egyébként a legrégebbi olimpiai státuszban szereplő hajóosztály.

Luca Devoti – aki a versenyszám legnagyobb klasszisa, egyben Berecz edzője - azt mondta még a riói olimpia előtt: szeretné, ha már végre egy kelet-európai dobogósa is lenne a csoportjából. „Jelen pillanatban én vagyok az egyetlen nála Kelet-Európából” - magyarázta Berecz egy korábbi cikkünkben.

Berecz másik edzője, Kelemen Tamás, akivel szinte testvéri lett a kapcsolata - erről már budapesti sajtótájékoztatót elérzékenyülve beszélt. Elmondta azt is, ha az év elején történik bringás balesete, nem tavasszal, valószínűleg nem ülhetne most itt.

"Ám a sérülés hatására pszichológus segítségét is igénybe vettem, és rengeteget köszönhetek a feleségemnek is, aki rávezetett a mentális felkészülés fontosságára"

- nyilatkozta.

"Az utolsó futamban ott volt a Jóisten keze, amikor leküldte ránk azt a vihart, és előttem senki sem tudta kezelni a váratlan helyzetet, és sorra felborultak. Én viszont a 30. helyről feljöttem hetediknek."

Az a pozíció azért volt fontos, mert így esélyt kapott az éremfutamban való indulásra. Az éremfutamot pedig ő nyerte meg.