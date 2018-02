Visszavonták az orosz olimpikonok örökös eltiltását

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) mind a 39 esetben törölte az orosz sportolók örökös olimpiai eltiltását, írja az MTI.

A CAS csütörtöki közlése szerint ezek közül 28 esetben nem volt bizonyított a doppingvétség, így a 2014-es szocsi téli játékokon elért eredményeiket is visszakapják az érintettek.

További 11 versenyző változatlanul nem kap indulási jogot a jövő pénteken kezdődő phjongcshangi téli olimpiára, de az életre szóló eltiltás az ő esetükben sem érvényes - döntött a CAS.

A korábban eltiltott oroszok már csak azért sem tudnak indulni Phjongcshangban, mert a nevezési határidő lejárt.

A NOB tavaly novembertől kezdve kezdte eltiltani azokat a sportolókat, akik a 2014-es szocsi olimpán doppingolhattak. A sportolóknak nem volt pozitív mintájuk, de a tanúvallomások arról szóltak, hogy a leadott mintáikat manipulálták, a doppingolás elfedésében és szervezésében állami szervek is közreműködtek. A CAS azonban csak erre alapozva nem találja megalapozottnak az eltiltásokat.

Az oroszoktól négy Szocsiban szerzett aranyat, nyolc ezüstöt és egy bronzot vettek el. Ezek jó részét most visszakaphatják, és kerülhetnek újra az éremtáblázat élére is. A doppingvádak alól teljesen tisztázott versenyzők között van például az 50 kilométeres tömegrajtos sífutás szocsi aranyérmese, Alekszandr Legkov, a szkeletonban nyerő Alekszandr Tretyjakov, valamint az ezüstérmes szánkós, Albert Gyemcsenko. A Szocsiban kétszeres olimpiai bajnok bobos, Alekszandr Zubkov ugyanakkor azon 11 versenyzőhöz tartozik, aki esetében megállapították a doppingvétséget.

A NOB eredetileg 43 oroszt tiltott el életre szólóan, közülük csak a bobos Makszim Belugin nem adott be fellebbezést a CAS-hoz, míg három biatlonos ügyét felfüggesztették.

Az oroszok doppingpraktikát a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség McLaren-jelentésében foglalták össze. A NOB is ezek alapján döntött. Az ügy koronatanúja, a moszkvai doppinglabor korábbi vezetője, Grigorij Rodcsenkov volt. Ő számolt be arról, hogy a sportolóiknak speciális doppingkoktélt készített, és arról is, hogy a szocsi olimpián az elvileg lezárt mintákba is belenyúltak. "Ennek a testületnek a szerencsétlen döntés következében csak kis büntetést ró néhány sportolóra, míg a legtöbbnek teljesen szabad utat ad a börtönből." – írta közleményében Rodcsenkov ügyvédje a CAS-döntésről.

A NOB a doppingbotrány miatt december 5-én Oroszországot ki is tiltotta a 2018-as téli olimpiáról. A szigorú ellenőrzéseken átesett sportolói csak függetlenként vehetnek rajta részt. Az orosz zászlót és himnuszt nem használhatják.