100 km/h-nál leesett a szánkóról, visszaszállt, és végig is ment

Nem egészen úgy sikerült az első körös futam a szánkósoknál az ukrán Andrij Mandzijnek, ahogy szerette volna: menet közben leesett a szánkójáról 100 km/h-s sebesség mellett, de valahogy sikerült visszakászálódnia arra, és befejezte a futamot.

Mandzij egyébként 31, lett Szocsiban négy éve, öt vb-szereplés alapján is csak egy 27. hely volt a legjobbja, úgyhogy nem számít az élmezőnybe. Most szombaton 15 másodperce volt a pályán, amikor az egyik kanyarban lecsúszott a szánkóról, és ritkán látott mentésre szorult. Közben hasról hátra is vissza kellett fordulnia, ami külön nehezítés, de ez se okozott gondot neki.

A végére azért 15 másodperces hátrányt gyűjtött az elsőhöz képest, szóval nem ajánlott ilyen trükkök bevetése.