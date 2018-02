Hipnózisban voltam, nem emlékszem, mivel biztattam magam

Az akadékoskodók szerint azért, mert mind estek. De volt igazi magyar siker is az olimpia 11. napján.

Az egyetlen magyar műkorcsolyázó, Tóth Ivett magyar idő szerint szerda hajnalban mutatta be a rövid programját a phjongcshangi téli olimpián.

A pontozók 53,22-re értékelték a teljesítményét, miután lejött a jégről. Ahogy megkapta az értékelését, rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy a legfontosabb célját elérte, bekerült a legjobb 24 közé, és bemutathatja majd a kűrjét pénteken. A szerdai kűrt meg is nézheti:

Hat versenyzőt ugyanis már abban a pillanatban megelőzött. Mint később kiderült, a 30 indulóból a 23. helyre volt elég a produkciója.

Azt is megállapíthattuk, hogy 2010 után, vagyis – korábbi edzője - Sebestyén Júlia szereplése után ismét lesz magyar a kűrben.

Tóthnak ez a teljesítménye az idei legjobbja, mert a januári moszkvai Európa-bajnokságon három ponttal kapott kevesebbet. Teljesen mégsem volt elégedett, mert az egyik ugrása (tripla Lutz) nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Két lábra érkezett, ezért jogosan vontak le tőle. A nem tökéletesség gesztusa látszódott is arcán, amikor megköszönte a közönség biztatását, de az örömét sem leplezte.

Mivel a kűrben is lesz ebből az elemből kettő, lesz ideje még gyakorolni, hogy még jobban menjen, és akár még előrébb is kúszhat a rangsorban.

De ne is szaladjunk előre, hiszen a rövid program előtt érzékelhetően önmagát biztatta a jég közepén. Adódott a kérdés, mivel ösztönözte magát.

„Bátorságot próbáltam magamba szuggerálni. Olyan hipnózisban voltam, hogy pontosan nem is emlékszem, mit mondtam, milyen szavak jutottak akkor eszembe. Annyira koncentráltan, hogy jól sikerüljön. És ahogy szólt a zene, mentem is tovább. Nagyon boldog vagyok, hogy még egyszer visszajöhetek ebbe a csarnokba.”

Tóth a 2017-es helsinki világbajnokságon szerezte meg az országnak a kvótát huszadik helyével, de aztán tavaly ősszel a lábát törte, egyáltalán nem volt biztos, hogy felépül az olimpiai rajtra.

A száraz bemelegítéskor nyugodt volt, alapvetően később is. Az első pontos triplája pláne megnyugtatta. Érzései szerint a lépéssora jobb volt, mint egy hónapja az Eb-n, a forgásai is jobban tetszettek neki.

Míg korábban elzárkózott attól, hogy beengedje a közönséget, most kifejezetten várta, hogy elkezdjenek tapsolni a zenére.

„Együtt voltunk a jégen, együtt mozogtunk, ebben úgy érzem, sokat fejlődtem”

- rögzítette.

Az AC/DC zenéjét (Back in Black) nem véletlenül választotta - a koreográfusának is tetszett -, jobban segít neki ellazulni a fontos pillanatokban, ezért cserélte le Michael Jacksont. A mostani zene közelebb áll a szívéhez. Ezt a zeneválasztást a sajtóbuszon is nagyon értékelték, sok tudósításban előkerült Tóth neve.

Örömjátékra készül pénteken, ám előbb egy kiadós alvásra. Aztán pedig arra, hogy a most hiányos ugrását tökéletesen mutatja majd be mindkétszer, mert tudja, hogy képes rá, jól és pontosan megtanulta.

A kűrben Carmenre fog futni, az első csoportban fogják szólítani.