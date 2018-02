Rózsaszín tütüben, majommal a farkán vitte el a show-t az olimpián

Az phjongcshangi olimpia legkülönösebb szereplőjét köszönhetjük a pénteki napnak. Az 1000 méteres gyorskorcsolya eredményhirdetését követően egy úriember átmászott a kordonon, begyalogolt a jégre, majd sebesen vetkőzni kezdett. Végül nem maradt más rajta, csak egy rózsaszín balettszoknya, férficsomagját mindössze egy majomfejes tanga rejtette. Ezt leszámítva csak egy a Peace+Love (béke+szerelem) felirat volt rajta, meg cipő.

Az elkövető ezt követően belekezdett gyakorlatába, ám mivel korcsolya helyett bakancsot viselt, hamarosan pofára esett. Hősiesen feltápászkodott, és bemutatott még néhány óvatos tánclépést, majd kisasszézott a képből. A produkciót sajnos(?) egyetlen, meglehetősen homályos amatőr felvétel rögzítette, fényképek viszont készültek róla bőven.

Emberünk egyébként profi streaker, azaz hivatásszerűen szaladgál be a pályára nagy sporteseményeken, megvolt már neki a vizes világbajnokság is (nem nálunk, még 2003-ban a barcelonai) vagy a SuperBowl (a XXXVIII kiadás). A neve Mark Roberts, és még filmet is forgattak róla "Streak! The Man Who Can't Keep His Clothes On" címmel (szabad fordításban: Futás! Az ember, aki nem tudja magán tartani a ruháit.)

Az esetről készült videó: