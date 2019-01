Az amerikai Shannon Hortman-Evans nem először hoz nem igazán megszokott elemet a tornába, most a Super Mario videojáték által inspirált talajgyakorlatáról beszél mindenki.

Hortman-Evans egy utahi egyetemi versenyen mutatta be legújabb gyakorlatát, amit a Super Mario zenéjére (ebből elég kevés hallatszik a videón a kommentátorok miatt) koreografált meg. Nemcsak a zenével utalt a klasszikus játékra, hanem néhány mozdulatában is megidézte azt, például a Kart startját is bemutatta a földön ülve. A gyakorlat nemcsak vicces volt, hanem eléggé erős is, 9,900 pontot adtak rá a bírók a maximális 10-ből.

A Deadspin megjegyezte, egyre többször választanak szokatlan zenéket és koreográfiát az amerikai tornászok, mutattak már be gyakorlatot iPhone-csengőhangra is, míg 2017-ben a szíriai menekültválságot idézték meg.

Hortman-Evans is kísérletezik, tavaly például a Beach Boys egyik számát és a Cápa című film zenéjét is beépítette.