Elhajított ütővel szerzett pontot a baseballos

Tíz meccset játszottak hétfő este az MLB-ben, vagyis az észak-amerikai profi baseball-ligában, a tíz mérkőzésből pedig egyértelműen a Pittsburgh Pirates és a Chicago Cubs meccse volt a legeseménydúsabb.

Azon belül is a második inning alja, amikor a Cubs támadott, ekkor ugyanis két meglehetősen szokatlan esemény is jött. A 0-0-s első inning után a Cubs rendesen bekezdett a másodikban, és összesen hat pontot szereztek a Pirates ellen, amiben talán annak is szerepe volt, hogy már 3-0-s Cubs-vezetésnél a Pirates dobójátékosát, Jameson Taillont egy 164 km/h-s ütéssel találták fejen.

Taillon ugyan egy picit tudta tompítani az Anthony Rizzo ütéséből hozzá visszajutó labdát a kesztyűjével, de azért így is komoly találat érte a fejét. A csapat megvizsgálta, és mindent rendben talált nála, úgyhogy folytatta a játékot. Az eredményt nézve mondhatnánk, hogy ez hiba volt, mert az inning végére már 6-0-ra vezetett a Cubs, csakhogy mind a hat futás a dobó hibáján kívül, a többi védőjátékos rontásából született.

Ilyen rontás volt az is, amikor Javier Baez hihetetlen ütéséből pont lett – Baez Taillon egy nagyon alacsonyan érkező, a földön megpattanó labdáját ütötte meg úgy, hogy lényegében elhajította az ütőjét, és amikor az ütő és a labda találkoztak, akkor már nem is fogta azt a kezében.

Nem csoda, hogy maga Baez sem hitte, hogy egyrészt sikerült az ütés, másrészt pedig azzal, hogy a védők fölött szerencsés ívben átpattant a labda, az egyik társa visszaért a hazai bázisra, vagyis pontot szerzett az ütésből.