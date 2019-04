Kínai vegyespáros-arany a budapesti asztalitenisz-vébén

Vegyespáros: kínai arany

A sportági nagyhatalom Kína nyerte meg az első aranyérmet a Hungexpón zajló budapesti asztalitenisz-világbajnokságon, miután a vegyes párosok péntek délutáni fináléjában a Hszü Hszin, Liu Si-ven duó öt szettben legyőzte a címvédőként indult japán Josimura Maharu, Isikava Kaszumi kettőst.

A játékosok show-elemekkel színesített bevonulása után a harmadik helyen kiemelt kínaiak kezdték jobban a találkozót. Hszü Hszint sokan a világ legjobb párosjátékosának tartják - kilenc vb-címe közül négyet ebben a műfajban szerzett -, és az első szettben többször is bizonyította, hogy miért. Agresszív és látványos ütésekkel szórakoztatta a mintegy kétezer fős közönséget, s társával könnyedén nyerték a nyitó játszmát. A folytatásban úgy tűnt, magára talál a nyolcaddöntőben a Szudi Ádám, Pergel Szandra párost búcsúztató címvédő, de végül az 5-1-es vezetés is kevésnek bizonyult az egyenlítéshez, ehelyett fordítottak a kínaiak, és megduplázták szettelőnyüket.

A japánok a harmadik felvonást is jobban kezdték, de ebben is majdnem pórul jártak, ugyanis hiába vezettek 8-1-re, majd 10-4-re is, a rivális felzárkózott, 10-9 lett, végül a japánoknak a hatodik szettlabdájukat sikerült csak értékesíteniük. A negyedik játszmában aztán Hszü és Liu húzott el 6-1-re, s végig vezetve meg is nyerték ezt a játékrészt, majd hiába próbált meg mindent az ellenfél - Josimura például kétszer is a háta mögül adta vissza a labdát -, lendületből "behúzták" a következő szettet is, így övék lett a világbajnoki cím.

Liu Si-ven - aki harmadik vb-aranyát nyerte párosban - eredményes napot zárt, korábban ugyanis a világelsőt legyőzve bejutott a döntőbe női egyesben.

Férfi páros: Kínai - Román-spanyol döntő lesz

Kínai és román-spanyol duó játssza a finálét szombaton férfi párosban, miután péntek este a kínai elődöntőt a 18. helyen kiemelt Ma Lung, Vang Csu-csin kettős nyerte simán, négy szettben, míg az európai párharcban a hetedikként rangsorolt Ovidiu Ionescu, Alvaro Robles páros diadalmaskodott hétjátszmás, nagy csata után, az utolsó szettben 4-8-ról fordítva.

Férfi egyes: elődöntőben a 157.

A 16. helyen kiemelt svéd Mattias Falck és a világranglistán csupán 157. dél-koreai An Dzse Hjun továbbjutásával pénteken teljessé vált az elődöntő mezőnye férfi egyesben a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon.

A 128 között Szudi Ádámot búcsúztató Falck a négy közé jutással és a dobogós hellyel pályafutása legnagyobb sikerét éri el, és Jan-Ove Waldner 1999-es harmadik helye után húsz évvel szerez ismét érmet Svédországnak férfi egyesben.

A másik esti meccsen dél-koreai házicsatát láthatott a közönség, a tizedik helyen kiemelt Dzsang Vu Dzsin ellenfele a torna meglepetés-embere, a világranglistán mindössze 157., 19 éves An Dzse Hjun volt. Utóbbi a selejtezőben kezdődött menetelése során három kiemelt játékost is megvert.