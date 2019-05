Egy jó besúgóval a doppingdílert is elkaphatod

A márciusi északisí-világbajnokságon egy osztrák sífutóra éppen akkor nyitottak rá a razziázó rendőrök, amikor a karjából kilógott a vérátömlesztéshez szükséges cső. Ritka eset, hogy a doppingolás ennyire nyilvánvaló, de egyre többször bukhatnak le így sportolók, mint laboratóriumi eredmények alapján. A Magyar Antidopping Csoport (MACS) által szervezett konferencia rámutatott, a doppingellenes szervezetek és a nyomozóhatóságok csak együtt lehetnek hatékonyak, hogy felszámolják a terjesztőhálózatokat.

Tiszeker Ágnes, a MACS vezetője arról beszélt, hogy nem látják visszaszorulni a tiltott teljesítményfokozási kedvet, és a dopping már társadalmi probléma is, mindenhol jelen van, könnyű hozzájutni. A versenyrendszerben lévő sportolókat nemzetközi sztenderdek alapján ellenőrzik is, de a szabadidő sportolók ezen a körön kívül esnek, nem lehet korlátozni a doppingfogyasztásukat. Tiszeker elmondta, csak a hatóságokkal együtt lehet megtisztítani ezt a szegmenst, megfogni a dílert, visszaszorítani a hálózatot, mert nekik nincs arra jogosítványuk, hogy belenézzenek a táskákba, felnyissák a szekrényeket, ezt viszont bizonyos helyzetekben megteheti a rendőrség.

Csákó Ibolya, az ORFK alezredese megerősítette, 2013 júniusa óta szerepel a BTK-ban büntetési tétel a tiltott teljesítményfokozó szerek terjesztésére, és a rendőrség is egyre több ilyen ügyben jár el. Volt már, hogy illegális gyártóhelyet is lebuktattak, de razziáztak már fitneszteremben is. Csákó szerinte a közvélemény nem ítélte el ezeket az akciókat. Úgy látják, a szervezett bűnözés is ráállt a doppingkereskedelemre, gyakran a kábítószerekkel együtt terjesztik a teljesítményfokozókat.

Mathieu Holz, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) nyomozója azt mondta, a legtöbb ügyük informátorok, besúgók tippjei alapján indul el. Mivel a WADA nem hatóság, ezért mindig együttműködik a helyi rendőrséggel, ha a doppingoláson kívül – ez a legtöbb országban nem büntetendő – korrupcióra, pénzmosásra, zsarolásra utaló jeleket is találnak. A fentebb említett osztrák sífutónál is informátor alapján indultak el, az osztrák doppingellenes ügynökség aztán megosztotta az információit a rendőrséggel, majd még egy fülest kaptak, ami alapján házkutatást rendeltek el,

A legnépszerűbb doppingszerek a szabadidő sportolók körében is az anabolikus szteroidok és a növekedési hormonok. A legtöbb készítményt Kínában állítják elő, de ott a helyi törvények szerint a gyártás maga legális. Chris Vansteenkiste, az EUROPOL egyik csoportvezetője európai központokat is megnevezett, Olaszországban és Spanyolországban is több illegális labort lelepleztek már, és nincsenek kétségei, szerinte Közép-Európában is működnek laborok. Úgy véli, a doppingkereskedelemben sem nagyon vannak elszigetelt esetek, ezért most 30 ország részvételével futtatnak közös programot, hogy a beérkező adatok alapján kirakják a puzzle-t.

A Magyar Antidopping Csoport számokban A MACS 15 évvel ezelőtt kezdte meg működését. Azóta 45 610 mintát vettek le a munkatársai, ezek közül 5804 vérre, 37 677 vizeletre, 3 hajra, 2068 drogra, 57 alkoholra vonatkozott. A MACS 130 sportág szereplőitől gyűjtött mintákat a világ 89 országában. A mintavételek közel 54 százaléka versenyen történt.

(Borítókép: Rendőrautó a síelők seefeldi szállása előtt 2019 február 27-én - fotó: Georg Hochmuth / AFP)