Mind a négy magyar férfi döntőbe jutott az öttusa-vb-n

Mind a négy magyar induló bejutott a férfi hagyományos verseny döntőjébe a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon – írja az MTI. A nőknél a 11. helyezett Kovács Sarolta áll a legjobban a vívás után.

Férfiak

A vb negyedik napján, csütörtökön három csoportban küzdött a 88 fős mezőny a selejtezőben, mindegyikből az első tíz hely ért automatikus finálét, további hat versenyző pedig pontszáma alapján lépett tovább.

A B csoportba került a 2009-ben egyéni világbajnok, 2012-ben olimpiai bronzérmes Marosi Ádám és a 2017-ben vb- és Eb-ezüstérmes Kasza Róbert, a C-be pedig a magyar férfi öttusázók közül eddig egyedüliként tokiói kvótás Demeter Bence, illetve Regős Gergely. Mindkét csoport, melyben hazai érintettség volt, úszással kezdett, majd vívott a kombinált szám előtt.

Marosi 1:58.33 perccel a negyedik időt érte el 200 méteren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodájában, Kasza (1:59.21) pedig hetedik volt az első szám után.

Az elmúlt időszakhoz képest csúcsformában úsztak a fiúk. Bár az eredményük nem egyéni rekord, de közel jártak ahhoz, ami mutatja, hogy jó állapotban vannak

– mondta Martinek János, a férfi válogatott szövetségi kapitánya.

Kasza a Ludovika Arénában rendezett vívást remekül kezdte, volt 6-0-ja is, de azután visszaesett, végül 14 győzelemmel és 14 vereséggel fejezte be ezt a számot, amivel 14. lett. Marosi gyengébben kezdett, később jött bele, és 13/15-ös mutatóval a 17. helyen végzett.

A kombinált szám előtt Kasza 12., Marosi 16. volt, így nehéznek ígérkezett a négy lövészettel megszakított 3200 méteres futás, már csak azért is, mert nagyon sűrű volt a mezőny. A zárószám Marosinak sikerült jobban, felzárkózott a nyolcadik helyre, ezzel közvetlenül döntős lett. Kasza a 11. helyen futott a célba, de később kiderült, hogy pontszáma elég volt a fináléhoz. Demeter (2:00.47) az úszásban nyolcadik lett csoportjában, eredményével elégedett volt, mint mondta, nem úszta ki magát teljesen. Regős (2:03.67) viszont csak a 25. időt érte el.

Aztán a vívásban Demeter remekelt, 21 ellenfelét legyőzte és csupán nyolctól kapott ki – ez itt a legjobb eredmény volt –, összesítésben az élre állt. Elsőként kezdhette meg a kombinált számot, melyben jó darabig stabilan őrizte élcsoportos pozícióját és még az is belefért a versenyébe, hogy a harmadik lövősorozatában csak 16 kísérletből jött össze neki az öt zöld lámpa. Végül az összetömörödő bő élbolyban, ötödikként ért célba. Regős is jól vívott, 17 győzelemmel és 12 vereséggel jött le pástról. Ő 13. volt a zárószám előtt, az automatikus továbbjutást jelentő 10. helytől 13 másodperc választotta el. A táv során folyamatosan ott haladt a "döntő közelében", az utolsó kört is jól bírta, végül hetedikként zárt.

Nők

A fináléba jutott 36 versenyző, köztük három magyar – a pár éve alkalmazott lebonyolításnak megfelelőn – egy nappal a fő program előtt túlesett a közel háromórás körvíváson, hogy azután pénteken, a Kincsem Parkban kialakított öttusaarénában már viszonylag rövid idő alatt következzenek egymás után az események. A létesítményt úgy alakították ki, hogy a lelátóról az úszás, a bónuszvívás, a lovaglás és a kombinált szám is követhető legyen.

A csütörtök esti nyitányon a Ludovika Arénában Kovács, a 2016-os vb egyéni aranyérmese, 19 győzelmet aratott és 16 vereséget szenvedett, pozitív mutatója ellenére azonban nem volt elégedett.

Alekszejev Tamara, akinek az indulása a július végi kézközépcsonttörése miatt csak egy hete dőlt el, 16. lett úgy, hogy 18 ellenfelét győzte le és 17-től kapott ki. A döntő harmadik magyar résztvevője, a 18 éves Gulyás Michelle 9 győzelemmel és 26 vereséggel 34. lett.

A női döntő a körvívással már csütörtökön elkezdődött, majd pénteken folytatódik, a férfiak fináléja pedig pénteken indul és szombaton ér véget. Mindkét versenyben három olimpiai kvóta megszerzésére van lehetőség.