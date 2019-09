Ötször dőlt világcsúcs egy versenyben a súlyemelő vb-n

Megvédte elsőségét Kuo Hszing-Csun a nők 59 kilogrammos kategóriájában a thaiföldi súlyemelő-világbajnokságon. Versenye közben ötször dőlt világcsúcs, az észak-koreai Csoe Hjoszimmel vívott nagy csatát.

A tajvani Kuo-Hszing-Csun 2017-ben és 2018-ban is kategóriájának világbajnoka volt, most is esélyesként érkezett Pattayába. A szakításban egykilós hátrányba került, mert míg ő csak beállítani tudta 106 kilós világrekordját, addig Csoe egy kilóval megdöntötte azt.

Az észak-koreai lökésben és összetettben is világrekordot javított, 138 és 245 kilóval, de a tajvani nem sokkal később válaszolt két világcsúccsal, 140 kilót lökött ki, így összetettben 246 kilót ért el.

A kategória mindhárom bronzérmét a múlt évi vb-n második, tavaly lökésben világbajnok kínai Csen Kuj-ming szerezte meg.

Eredmények, női 59 kg, összetett,:

1. Kuo Hszing-Csun (Tajvan) 246 kg - világcsúcs (szakítás 106 kg, lökés 140 kg - világcsúcs)

2. Csoe Hjo Szim (Koreai NDK) 245 (107 - világcsúcs, 138)

3. Csen Kuj-ming (Kína) 233 (101, 132)

szakítás

1. Csoe 107 kg - világcsúcs

2. Kuo 106

3. Csen 101

lökés:

1. Kuo 140 kg - világcsúcs

2. Csoe 138

3. Csen 132