480 ezer forintos éves bérletért csak egy lefelezett medence járt

Több mint 7 milliárd forintba került a Gyarmati Dezső Uszoda, amelynek alapkövét a tavalyi országgyűlési választások előtt rakták le, majd a létesítményt az idei önkormányzati választások előtt avatták fel. Évtizedeket vártak a környéken élők az uszodára, és szép is lett, ám az ára olyan borsos, hogy sokan inkább felháborodtak, mintsem örültek az új uszodának. Kipróbáltuk Budapest egyik legdrágább uszodáját.

Közös erővel valóra váltottunk egy álmot

– jelentette ki Láng Zsolt, a II. kerület októberben leváltott fideszes polgármestere a Gyarmati Dezső Uszoda szeptember végi megnyitóünnepségén. Láng idei kampányának egyik legfontosabb eseménye volt a máriaremetei sportlétesítmény átadása, hiszen ahogy azt ő is hangsúlyozta, a pesthidegkútiak több mint ötven éve várnak egy uszodára, amely „sokéves tervezés és egy másfél éven át tartó, rengeteg kihívással járó építkezés eredményeként” készült el.

Érthető a nagy várakozás, hiszen a közelben nincs másik uszoda, a Császár-Komjádi Uszoda autóval bő fél órára, tömegközlekedéssel pedig majdnem egy órára van innen, többen inkább Dorogra utaznak, ha úszni szeretnének.

A Gyarmati Dezső Uszoda nemcsak mint sportlétesítmény érték, az összefogás és a felelős önkormányzati munka eredménye is. A kormány, a Magyar Vízilabda Szövetség, az önkormányzat, magyar és külföldi kis- és nagyvállalatok, de mindenekelőtt az itt élő erős és összetartó közösség kitartásának és segítségének eredménye

– mondta akkor Láng. Az alapkövet a 2018-as országgyűlési választások előtt pár nappal rakták le, és az uszodát másfél év múlva, az önkormányzati választások előtt két héttel adták át, az ünnepélyes megnyitón Láng mellett ott volt két miniszter, a fideszes Gulyás Gergely és Varga Mihály is.

Nagy neveket sikerült igazolnia a kerületnek, az uszoda vezetésére Drávucz Rita világ- és Európa bajnok vízilabdázót kérték fel, az úszásoktatást Risztov Éva olimpiai bajnok úszó, míg a vízilabda-oktatást Kovács István edző vezeti.

Negyven százalékkal nőtt meg az uszoda ára

Több mint 7 milliárd forintba került a beruházás, Varga Mihály, a kerület országgyűlési képviselője pedig külön felhívta rá a kerületiek figyelmét, hogy mindezt az önkormányzat eladósodás nélkül fizette ki.

Az önkormányzat honlapja szerint a költségek nagy része tao-pénzekből jött össze, mintegy 4,9 milliárd forintot ajánlottak fel társasági adójukból a cégek. A kormány 500 millió forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatást nyújtott az építkezés előkészítő munkálatainak finanszírozására, majd az építkezés megkezdése után további 1 milliárd forintot adott az önkormányzatnak az uszoda környezetrendezésére. A fennmaradó részt a II. kerület önerőből finanszírozta.

Az eredeti tervekhez képest negyven százalékkal nőtt a beruházás költségvetése. Láng az alapkőletétel után ezt azzal magyarázta, hogy időközben változtak a műszaki paraméterek, nőttek az anyagárak, a munkadíjak és emelkedett a szakemberhiány is.

Buda legdrágább uszodája

Az uszoda október 1-jén nyílt meg a nagyközönség előtt, de már pár nappal előtte jött a nagy meglepetés, amikor felkerültek az árak az új honlapra. Eszerint

egy felnőtt napijegy 4600 forintba kerül (II. Kerület Kártyával 3800 forint), míg

a diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 forintot (II. Kerület Kártyával 2200 forint) kell fizetniük egész napra.

Van kétórás jegy is, amely olcsóbb, a kerületi lakosoknak pedig kedvezményes a belépő, de még így is jóval az átlag fölött van az ár. Nem véletlen, hogy a nagy várakozás után egy helyi Facebook-csoportban sokan negatívan fogadták a nyitást, záporoztak a negatív kommentek.

Kíváncsiak voltunk, hogy a borsos árak hogyan viszonyulnak más uszodákhoz, ezért körülnéztünk, Budán mennyiért lehet ma úszni.

Budai uszodák árai 2019 őszén

kerület uszoda felnőtt napi belépőjegy diák / nyugdíjas belépőjegy II Császár-Komjádi Sportuszoda 1 800 Ft 1 100 Ft II Gyarmati Dezső Uszoda 4 200 Ft 2 500 Ft III III. kerületi TVE sportuszoda 1 800 Ft 1 400 Ft III Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda 2 600 Ft 2 000 Ft III Szérűskert Tanuszoda 1 150 Ft 850 Ft XI Mányoki úti Uszoda 2 000 Ft 1 300 Ft XI Nyéki Imre Uszoda 2 000 Ft 1 300 Ft XI Sport11 2 000 Ft 1 300 Ft XI Tüskecsarnok 1 000 Ft 800 Ft XII MOM Sport 3 600 Ft 2 400 Ft XII Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda 1 490 Ft 1 090 Ft XII Hajós Alfréd Tanuszoda 1 300 Ft 750 Ft

A táblázatból jól látszik, hogy egyedül a XII. kerületi MOM Sport közelíti meg a Gyarmati Dezső Uszoda árszínvonalát, de ott jóval több szolgáltatást nyújtanak ezért az árért, van például szauna és meleg vizes medence is.

480 ezer forint az éves bérlet

A legmegdöbbentőbb összeghez azonban kicsit lejjebb kell görgetni a honlapon.

480 EZER FORINT A TELJES ÁRú ÉVES BÉRLET, A DIÁKOKNAK ÉS A NYUGDÍJASOKNAK pedig 285 EZER FORINTBA KERÜL a korlátlan belépést nyújtó jegy.

Csak viszonyításképpen, Újbudán találtunk még éves bérletet, a Nyéki Imre Uszodában 150 ezer forintba kerül ez.

Mivel a munkálatok az ünnepélyes átadó ellenére még nem záródtak le, az uszoda honlapja szerint december végéig a 2 órás belépővel egész nap bent lehet maradni, ez a felnőtteknek 2400 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 1700 forintba kerül.

Ezt az uszodát mindannyiunk pénzéből építették. Az önkormányzat és az állam is a mi adónkat adta oda, hogy felépülhessen ez a csodálatos létesítmény. Tegyék már lehetővé, hogy a lehető legtöbben használhassák!

– írta egy felháborodott olvasónk, aki szerint nagyjából 20-25 százalékkal kellene csökkenteni az árakat. Szerinte az is probléma, hogy nincs családi jegy, így egy kisebb vagyonba kerül, ha egy család elmenne úszni.

Elegáns, tágas terek, egyelőre üresen

Pár hete megkerestük Drávucz Ritát, az uszoda vezetőjét, és interjút, körbevezetést kértünk tőle. Ezt előbb egy héttel, majd határozatlan idővel halasztotta el.

Néhány napja viszont elmentünk kipróbálni az uszodát. Hétköznap délelőtt egy hatalmas, üres parkoló fogadott minket, és az előtérben se volt sokkal több ember. Elegáns, tágas terek vannak az uszodában, és az is jól látszik, hogy csak pár hete adták át, nagy tisztaság van mindenhol. Az öltöző és a mosdó is kifogástalan, az öltözőkabinok zárhatóak, az iskolai csoportoknak pedig külön öltözők vannak kialakítva.

„A belsőépítészeti koncepció – írja az Építészfórum – a piszkos és a tiszta terek vizuális kettéválasztásán alapszik. Az átöltözést megelőző terekbe a külső falak színvilága, sötétszürkéje folytatódik tovább, míg a medenceterek fényesek, fehérek, szikrázóak az azúrkékes medencék színével kiegészülve.”

Három medence van az uszodában:

egy televíziós közvetítésre alkalmas, FINA-szabályoknak megfelelő, tízpályás, 50×25 méter vízfelületű versenymedence, 220 centiméteres vízmélységgel;

egy 20×10 méter vízfelületű tanmedence, 80-120 centiméteres vízmélységgel;

és egy kültéri, 21×33,3 méter vízfelületű medence, 200 centiméteres vízmélységgel.

Lefelezték a medencét

Ebből mindössze a nagy medence használható, a kültéri ugyanis még le van zárva, a tanmedence pedig csak az oktatási csoportok számára engedélyezett. És akkor itt el is érkeztünk a másik kritikus ponthoz.

Éveken át úgy volt beharangozva, hogy az uszoda a közelben lakóknak épül, és a nagyközönség számára is nyitott lesz. Pillanatnyilag viszont úgy áll a dolog, hogy mindössze az ötvenes medence felét lehet csak használni. Nagyjából ennyi az összes szolgáltatás, amit nyújtanak

– fogalmazta meg a problémát egy környékbeli férfi, aki a nyitás utáni szombaton próbálta ki az uszodát, és a helyszínen döbbent meg, hogy csak egy fél medencét lehet használni.

Pár hétvégi napot leszámítva ugyanis egy mobilfal választja ketté az 50 méteres medencét, így 10 darab 25 méteres sávot lehet használni, a másik felét az oktatási csoportok számára tartják fenn. Az idézett kerületi lakos szerint a fő probléma, hogy az ár és a szolgáltatás nincs összhangban egymással.

„Nagyon örülünk, hogy végre elkészült. Szép lett!” – dicsérte egy nyugdíjas férfi a medence szélén állva, aki elmondása szerint hetente kétszer jár ide. II. kerületi nyugdíjasként 1500 forintot fizet a belépőért, azt mondja, ez nem olyan vészes. Mindössze egyetlen hiányosságot említ, a meleg vizes medencét, mert az jólesne az úszás után.

Se szauna, se jakuzzi

A tanmedencéből ki van tiltva a nagyközönség, más meleg vizes medence pedig nincs, mint ahogy a szauna hiánya is fájó pont sokaknak. Ez utóbbit az uszoda honlapján magyarázzák meg. Azt írják, mivel időközben nőtt a beruházás ára, az önkormányzatnak a tao-keret megemeléséért is pályáznia kellett a Magyar Vízilabda Szövetséghez. „Kérelmünket elfogadták, a tao-keretet megemelték, ám az így is jelentősen kibővített sportfejlesztési programban szauna létesítésére már nem pályázhattunk, azt az MVLSZ szakmai programja nem támogatta.”

A későbbiekben viszont ezt pótolni szeretnék, teszik hozzá. Az alagsorban már ki is alakítottak egy 400 négyzetméteres teret a szaunának, és azt ígérik, a következő önkormányzati ciklus egyik első fejlesztési projektjeként szeretnék az előkészített beruházást mielőbb befejezni.

Arra a kérdésünkre, hogy ez mikor valósul meg, nem kaptunk választ, mint ahogy a többi, írásban elküldött kérdésünkre is csak annyit válaszolt Drávucz Rita, hogy

egy új uszoda élete, kiemelten az első hónapokban folyamatos kialakítás mellett történik. Az Ön által felvetett kérdések és a hozzánk beérkező lakossági igények, témakörök természetesen minket is foglalkoztatnak, ezekről folyamatos egyeztetések folynak jelenleg.

Bár az önkormányzat nagy eredménye az uszoda, amely jó lehetőség a környékbeli iskoláknak, Láng kampánya a választási eredmény alapján mégse jött be. Mint ismert, az ellenzéki jelölt, Őrsi Gergely legyőzte a Fidesz–KDNP jelöltjét, Láng 13 év után adta át a kerület vezetését.

Borítókép: A Gyarmati Dezső Uszoda az átadóünnepség napján a II. kerületi Máriaremetei úton 2019. szeptember 28-án. MTI/Szigetváry Zsolt