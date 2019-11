Csalással nyert a 2017-es baseballbajnok, állítja az egyik játékos

Saját korábbi játékosa vallott a 2017-es baseballbajnok Houston Astros ellen, beismerve, hogy az Astros csalással jutott el a döntőig. A The Athletic sportlapnak nyilatkozó dobójátékos, Mike Fiers mellett három másik, a neve elhallgatását kérő játékos is elismerte a csalás tényét, ám abban nem volt egyetértés a The Athletic informátorai között, hogy a rájátszásban is folytatta-e a szisztematikus csalást az Astros, vagy sem.

A csalás lényege annyiból állt, hogy elektronikus módon, egy kamerával rögzítették az ellenfél dobójátékosának küldött kézjeleket, amivel azt üzenik meg a dobójátékosnak, hogy milyen dobásfajtát javasolnak neki. Ennek a kamerának a képe az Astros kispadját és a klubházat összekötő folyosóra volt kikötve, innen kukákon dobolva, vagyis hanggal továbbították az Astros ütőinek, hogy mikor kell lassabb, vagyis más tempóban érkező labdákra számítaniuk.

A The Athleticnek nyilatkozó Fiers azt mondta, azért vallott a csalásról, mert szeretné, ha tisztább lenne a sport, utalva arra, hogy a jelek lopása nem egyedi eset az MLB-ben, és tulajdonképpen érvényes az állítás, hogy csak az csal, akit elkapnak.

Az Astros közleményben reagált a vádakra, ebben se nem ismerték el, se nem tagadták a csalás tényét, pusztán azt közölték, hogy az MLB-vel, vagyis a ligával közösen indítottak vizsgálatot az ügyben, hogy mielőbb tisztázzák, mi is történt.

A kézjelek lopása egyáltalán nem új dolog a baseballban, legutóbb 2017-ben büntettek meg csapatot hasonló okból, akkor a Boston Red Soxra csaptak le, miután a csapat Apple Watchokkal közölték egymással az információt a csapat emberei. Bár a jelek lefülelése szigorúan véve nem tilos a szabálykönyv szerint, a liga érthető okokból erőteljesen ellenzi ezt a gyakorlatot, így amennyiben az Astros bűnössége igazolódik, komoly büntetésre számíthatnak, figyelembe véve, hogy 2017-ben végül bajnokok lettek, idén pedig a döntőig, vagyis a World Seriesig jutottak, ahol végül a mindent eldöntő hetedik meccsen vesztettek a Washington Nationals ellen.

Az Astros a 2017-es idényben csoportgyőztesként, főcsoportjukban a második, a ligában a harmadik legjobb mérleggel jutott be a rájátszásba.