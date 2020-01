5-0-ra rombolta le a Barcelona a Leganés csapatát a Király-kupában

Nem volt mostanában túl könnyű a Barcelonának, így kaptak a lehetőségen, amikor a Leganés ellen otthon játszott a csapat. A sokgólos, bravúrokkal gazdagon megtűzdelt mérkőzés szinte garantált volt, és rá is fért Messiékre ez a kis önbizalomnövelő meccs az ifjú csapattal.

A katalán géniusz, Quique Setién bravúros kezdőcsapatot küldött a pályára, sokak szerint talán az eddigi legerősebbet, így a tiki-taka, ami szinte védjegye a mesternek, elképesztő iramban ment végig. A pazar meccs óriási helyzetekkel volt teletűzdelve, amit a felajzott játékosok ki is használtak, és gólra is váltották egyiket-másikat. Az első félidő magas, 74 százalékos hazai labdabirtoklása is sokat elárul, hogy hiába volt pár veszélyes kontra a Leganés részéről, a meccs első 45 percét a Barca uralta.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a második félidő is barcelonai fölénnyel kezdődött, és egy kissé szerencsés, de annál megsemmisítőbb góllal Messi eldöntötte a mérkőzést. Ezután kényelmes passzolgatás volt jellemző a katalánok részéről, miközben a csereként beálló Arthur is eredményes volt, hogy utána Messi a 89. percben egy ötödik góllal végleg megsemmisítse az amúgy is lebombázott ellenfelet.

A mérkőzés végén pedig megünnepelték Messi 500. győzelmét a Barcelona színeiben.