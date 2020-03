Elmarad a budapesti tenisztorna, halasztják a vízilabdatornákat

A magyar szereplést is érintheti a járvány terjedése.

A férfi tenisztornákat szervező ATP a koronavírus-járvány miatt hat hétre felfüggesztette a versenysorozatot, így az áprilisi, budapesti férfi torna is elmarad. A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) is több olyan eseményt elhalaszt, amelyben magyar érdekeltség is van.

A magyar szövetség (MTSZ) csütörtöki tájékoztatása szerint az ATP a vírus globális kitörése következtében fellépő egészségügyi és biztonsági kérdések miatt hozta meg döntését. Ennek következtében - miután nemrég elhalasztották a miami tornát - elmarad a houstoni, a marrákesi, a monte-carlói, a barcelonai verseny mellett az április 20. és 26. között meghirdetett Hungarian Open is.

Juhász Gábor, az MTSZ főtitkára, egyben a budapesti torna igazgatója közölte: "Nagyon sajnálom, hogy a Magyar Tenisz Szövetség egymás után elvesztette a két legjelentősebb nemzetközi versenyét az idén, de az egészség és a megelőzés mindennél előbbre való. Bízunk abban, hogy a megfelelő intézkedésekkel a vírus vissza fog szorulni, és nemsokára újra szurkolhatunk kedvenceinknek a pályán."

A FINA hírlevele szerint a női vízilabdázók olimpiai selejtezőjét május 17-24-re halasztották, április 20-án újra megvizsgálják, hogy hol rendezhetik meg.

A magyar érdekeltségű vízilabda világliga küzdelmeit szeptember/októberre halasztották, míg a műúszók világkupa-sorozatának budapesti versenyét, amelyre április 10-12-én került volna sor, ugyancsak későbbi időpontban rendezik.

A FINA hangsúlyozta: egyelőre változatlan a tokiói olimpiára vonatkozó kvalifikációs rend, ha bármi módosul, azonnal jelzi.

