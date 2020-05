Kiújultak a viták a párizsi olimpia rendezéséről a koronavírus-járvány miatt

A koronavírus-járvány, illetve a 2020-as tokiói olimpiai, valamint paralimpiai játékok elhalasztása miatt ismét kiújultak a 2024-es rendezésről szóló viták Párizsban. Több tisztviselő is a készületek átgondolására biztatott, a városi tanács egyik tagja pedig ismét amellett kardoskodott, hogy népszavazással döntsenek arról, hogy megrendezze-e a város a 2024-es olimpiát – írja az insidethegames.biz.



Danielle Simonnet korábban is kampányolt már a rendezésről tartott népszavazás mellett, most pedig ismét felelevenítette a dolgot, Twitteren arról írt, hogy a közelmúltban történtek fényében sosem volt még ennyire aktuális a kérdés. Jacques Boutault, Párizs második kerületének polgármestere szerint a 2020-as tokiói olimpia 2021-re halasztása is vet fel kérdéseket. A politikus felvetette, hogy nem biztos, hogy jó döntés lenne az eredeti formájában megrendezni a párizsi olimpiát, és hozzátette azt is, hogy lehetséges, hogy meg kéne ragadni az alkalmat arra, hogy megkérdezzék a párizsi embereket is a kérdésben. Boutault emellett azt a kérdést is feltette, hogy

nem lenne-e bölcsebb Tokióhoz hasonlóan adni maguknak még egy évet, és Párizs 2024 helyett Párizs 2025-ről beszélni.

Az olimpiai projektet vezető Tony Estanguet korábban már elismerte, hogy az eredeti tervekhez képest szerényebb költségvetésből valósulhat meg az olimpia, de ragaszkodott ahhoz, hogy az olimpiai projekt lelke így is változatlan marad. Mint mondta, minden eddiginél nagyobb szükségük van erre a projektre, és mindent meg fognak tenni, hogy összességében változatlanul valósulhasson meg. Estanguet szerint egyébként elsősorban a személyszállításon, a szállásokon és az emberi erőforráson lehet majd spórolni.