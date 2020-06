Korábban koronavírusos lehetett a csütörtökön elhunyt fiatal birkózó, írja a Blikk. Tóth Bendegúz, az ESMTK válogatott sportolója egy szabadtéri edzés közben lett rosszul.

Társai a helyszínen elkezdték szakszerűen újraéleszteni, amit folytattak a kiérkező mentőegységek is. A Honvédkórházba szállították, ahol azonban hiába küzdöttek mintegy másfél órán át az életéért. Most a Blikk azt írja, a sportoló februárban részt vett a római Európa-bajnokságon, miután hazatért, levertségre panaszkodott, be is lázasodott.

„Mivel koronavírusra utaló tünetei voltak, két hétig otthon maradt karanténban. A rosszullét elmúlt, márciusban több sportoló társaságában elment vérplazmát adni, mivel gyanítottuk, átesett a fertőzésen. Az első koronavírustesztje pozitív lett, majd ezt követően kétszer mutattak ki nála negatív eredményt" – idézi a Blikk a sportoló édesapját.

Dr. Bakanek György, a magyar birkózó-válogatott keretorvosa is nyilatkozott a lapnak, szerinte a keringési rendszer összeomlása vezethet leggyakrabban ilyen tragédiához, hangsúlyozva, hogy a birkózó halálának oka a panaszok, tünetek és leletek összevetése után lesz kideríthető. „Várunk az igazságügyi orvosszakértő által elvégzett boncolási eredményre" – mondta Bakanek, aki hozzátette, a sportoló halála után elvégzett koronavírusteszt negatív eredményt hozott.

„Sok oka lehet egy ilyen tragédiának. Lázas megbetegedés során begyulladhat a szívizom, és ha erős megterhelést kap, ez fiatalkorban is végzetes lehet. Lehet ingerületvezetési zavar, amikor a szív nem kap megfelelő impulzusokat, vagy aneurizma, amikor a szívizom vagy az érfal elveszti a rugalmasságát, és megreped, illetve embólia is okozhatja a bajt" - részletezte Bakanek.

A Tóth Bendegúz (kék) és az azeri Aszlanbek Alborov a férfi szabadfogású birkózók 92 kilogrammos súlycsoportjának selejtezőjében a római birkózó Európa-bajnokságon 2020. február 15-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI.

Tóth Bendegúz a magyar szabadfogású birkózás nagy ígéreteként 2014-ben kadet Európa-bajnoki ezüstérmet, 2017-ben U23-as Eb-ezüstöt, 2018-ban mindkét fogásnemben egyetemi világbajnoki ezüstöt szerzett. Bekerült a felnőtt válogatottba is, részt vett a tavalyi vb-n és az idei Eb-n is.