A magyar másodosztályba igazol Dzsudzsák Balázs

A NSO értesülései szerint napokon belül bejelentheti a debreceni futballklub Dzsudzsák Balázs szerződtetését. A válogatott középpályás szabadon igazolható volt, a portál információival pedig egybecsengenek Kósa Lajos országgyűlési képviselői szavai, aki a Debrecen Televízió Köz-ügy című műsorában csütörtökön elmondta, közel a megegyezés.

Van nálunk egy kereseti korlát, amit senki esetében sem lépünk át, nem teszünk kivételt, de ha nem talál magának csapatot, akkor Balázs szívesen tér vissza Debrecenbe. Most már nagyon közel állunk a megegyezéshez. Folyamatosan kapcsolatban álltunk a menedzserével, Vörösbaranyi Józseffel és Balázzsal is, szerintem jönni fog

– jósolta a politikus.

Dzsudzsák Balázs visszatérésének lehetősége a nyáron is felmerült Debrecenben, de azért hiúsulhatott meg a leigazolás, mert a középpályás menedzsere Ciprusra szerette volna szerződtetni. Leigazolása felvetődött az MTK-nál és a Zalaegerszeg csapatánál is, az MTK-nál edzett is.

A 108-szoros magyar válogatott 12 év elteltével térhet vissza a Lokiba.