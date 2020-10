Milák Kristóf is elkapta a koronavírust

A tokiói olimpia egyik legnagyobb magyar éremvárományosa, Milák Kristóf világbajnok úszó is megfertőződött a koronavírussal. Milák edzője, Selmeci Attila az InfoRádiónak mondta el, hogy az úszót a karantén mentálisan nagyon megviselte, és jelentős mennyiségű izmot is veszített. Az edző nyilatkozta szerint már jobban van az úszó, jövő héten folytathatja az edzést.

Jelen pillanatban Kristóf még lábadozik a fertőzésből. A végleges diagnózis arról, hogy rendbejött-e, jövő hétfőn lehet meg, akkor következnek még olyan kardiológiai vizsgálatok, amelyek kizárják az esetleges komplikációkat

– mesélte Selmeci a rádiónak.

Szeptember végén mutatták ki a sportolónál a koronavírust. Miláknak tünetei is voltak, belázasodott, legyengült, de most már közösségbe is mehet, de azt, hogy folytathatja-e az edzést, az orvosa fogja megmondani. Az edző reméli, hogy nem lesznek komolyabb szövődményei az úszónak. Az edző megítélése szerint Milákot nagyon megviselte, hogy tíz napig nem hagyhatta el a lakását.

Próbáltunk vele néha-néha telefonon beszélni, de eléggé bezárkózott, átérezzük, hogy ez nem egy kellemes dolog az országos bajnokság és az ISL-sorozat előtt

– utalt Selmeci arra, hogy az úszó a versenyszezon kezdetéből is kimarad a vírus miatt.

(Borítókép: Milák Kristóf. Fotó: Szilágyi Anna / Index)