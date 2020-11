Magyar Arany Érdemkereszt a röplabdasport Puskás Öcsijének

A harminc évvel ezelőtt, 45 esztendősen visszavonult sportember ma is rekordot jelentő 266 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, a Csepel SC színeiben tízszer vehetett át bajnoki aranyérmet, nyolcszor választották meg idehaza az év röplabdázójának, de sportágában „feltalálónak” is nevezték.

Arra ma is büszke vagyok, hogy hátsó sorköteles játékosként a világon először én próbálkoztam meg a 3-as vonal mögül indított támadással, de másodikként azok közé az újítók közé is bekerültem, akik a szervát felugrásból hajtották végre. Aki ma nem tud így adogatni, az nem is röplabdázó – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a 75. életévét októberben betöltött Buzek László, aki 20 évesen mutatkozott be a magyar válogatottban, két évvel később pedig először lett az év röplabdázója.