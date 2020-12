Női kézilabda-Eb: biztos, hogy lesz győri aranyérmes

Az első elődöntőben a címvédő Franciaország kiütötte a már a négy közé kerüléssel is története legjobb eredményét elérő Horvátországot. A horvátok ezen a találkozón nem tudták megismételni a torna korábbi szakaszában mutatott teljesítményüket, a franciák már az első félidőben eldöntötték a továbbjutást (15–5). A megelőző két Eb-n egyaránt utolsóként záró horvátok egy félidő alatt lőtt öt gólja a legalacsonyabb az Eb-elődöntők történetében. A címvédő, 2016-ban harmadik franciáknál 11 játékos talált be, és összességében meggyőző teljesítménnyel jutottak be a döntőbe (30–19).



A másik elődöntőben, a skandináv csatában az eddig ellenállhatatlanul és ellentmondást nem tűrően játszó, az előző 13 Eb-ből hetet megnyerő Norvégia a háromszoros arany-, kétszeres ezüstérmes Dániával csapott össze. Nekünk, magyaroknak is volt okunk a találkozón büszkélkedni, hiszen a két válogatottban többen is a világ legjobb női kézilabdaklubját, a Győri ETO FC-t képviselték. Némi meglepetésre a félidőben a házigazda dánok 3 góllal vezettek (13–10). A második játékrészben a norvégok felgyorsultak, átvették az irányítást, és a magukra találó kulcsembereik vezetésével végül 27–24-re nyertek, így hibátlan mérleggel jutottak el a fináléig. A dánok 2004 óta nem állhattak dobogóra Eb-n, a vasárnapi bronzmeccsen Horvátország ellen szerezhetik meg a harmadik helyet.



Jöhet tehát vasárnap este 18 órakor az Európa-bajnokság fináléja Franciaország és Norvégia között. Mivel a franciáknál Nze Minko és Leynaud, míg a norvégoknál Hansen, Kristiansen, Oftedal, Brattset és Solberg pályára lép, így biztosak lehetünk abban, hogy ezen a tornán is szerez aranyérmet győri játékos.





A vasárnapi program

A 3. helyért: 15.30: Horvátország–Dánia

Döntő: 18:00: Franciaország–Norvégia