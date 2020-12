Szabó Tünde: 2020-ban is megmutatkozott, hogy Magyarországnak fontos a sport

„Ha megnézzük 2020-at, akkor egy nehéz évet látunk, amely rendkívüli alkalmazkodást igényelt a sportolóktól, sportvezetőktől és minden sportban élő embertől – kezdte értékelését az M1 aktuális csatornának. – A sportban is érzékelhettük a pandémia negatív hatásait, naprakészen kellett figyelni, hogy mi történik a sportolókkal, a kluboknál vagy a sportági szakszövetségeknél, s ennek a következményei lettek a bevezetett rendelkezések, amelyek abban segítettek, hogy ne álljon le a munka.”

Az olimpiai ezüstérmes úszó kifejtette, úgy indultak 2020-nak, hogy ez lesz az olimpia éve, de minden tervük megváltozott a világjárvány miatt.

Januárban még meg tudtuk rendezni a vízilabda-Európa-bajnokságot, aztán leállt a nemzetközi sportélet, kénytelenek voltunk elhalasztani-törölni eseményeket, és újratervezésre volt szükség. Például a májusi vizes Európa-bajnokság 2021-re kerül át, mint ahogy a labdarúgó-Európa-bajnokság is, amely óriási közösségteremtő erő lesz. Mindenkinek óriási kihívást jelentett újra beleugrani egy olimpia előtti évbe

– jelentette ki.

Szabó Tünde emlékeztetett arra, hogy amikor a koronavírus-járvány első hulláma érkezett, Magyarország volt az utolsó, amely bezárta a sportlétesítményeket, aztán pedig az első, amely újranyitotta azokat.

„Nagy öröm számomra az a program, amelyet 2010-ben elindítottunk a látvány-csapatsportágakat illetően, majd 2013-tól 16 kiemelt sportágat, köztük egyéni sportágakat is tudtunk támogatni. Ezeknek a hatásai már itt vannak, lehet látni, hogy jön az utánpótlás. Vannak, akik számára előnyt jelent, hogy kapott még egy évet, és ezáltal be tud férni az olimpiai csapatba” – hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint Magyarország ebben a nagyon nehéz helyzetben is meg tudta mutatni, hogy igazi sportnemzet. Hozzátette, vannak sportlétesítmények, és fontos, hogy olyan programokat indítsanak, amelyekkel segítik a fiatalokat, mert így mindig erős lesz az utánpótlás-nevelés és az élsport is.

„Kihívásokkal teli, sikeres évet zárhatunk, nagyon nehéz időszak volt, de most is megmutatkozott, hogy Magyarországnak nagyon fontos a sport. Eddig is büszkék voltunk a sportolóinkra, és ezután is mindent biztosítani fogunk nekik, hogy elérhessék az álmaikat, amelyekre mi is nagyon büszkék leszünk” – tette hozzá Szabó Tünde.

(MTI)