Jó tett helyébe jót várj! A harmadikként beérő lett a végső győztes

A PRB-t kormányzó Escoffier november 30-án került bajba, amikor hajója elsüllyedt. Négyen indultak mentőtutaj keresésére, végül a korábban a harmadik helyen is haladó Le Cam (Yes we Cam!) talált rá társára az éjszaka közepén. Az eset Fokvárostól 580 tengeri mérföldre délnyugatra történt, a mentést nehezítette, hogy sötétben, olykor ötméteres hullámok között kellett a bajba jutott hajóst a fedélzetre juttatni.