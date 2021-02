Akár 150 fős is lehet a tokiói magyar csapat

A jövő hét első napján, a visszaszámlálás 150 napos mérföldkővénél ugyan még a 90-et sem éri el a Tokióba készülő magyar olimpiai csapat létszáma, ám Fábián Lászlónak, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatójának előrejelzése szerint – aki a napokban ünnepelte 58. születésnapját – március végén elérheti a 100-at, júniusban pedig a 150-et is meghaladhatja.

Hamarosan megoldódó kérdés, hogy miként teljesít a győri olimpiai kvalifikációs tornán a magyar női kézilabda-válogatott, amelynek hazai pályán a kínai, az orosz és a szerb válogatottal megküzdve kell legalább a második helyet megszereznie, hogy tovább menetelhessen – egészen Tokióig.

Valóban a női kézilabda-válogatottunkon a világ szeme, mert velük számolva összeállhat egy akkora csapat, amilyen legutóbb Rióban képviselte a magyar színeket, ellenkező esetben a 2016-os 156 fős részvételi létszámot aligha sikerülhet hozni – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Fábián László, aki öttusázóként az 1988. évi nyári játékokon az aranyérmes magyar triót erősítette. – Az biztos, hogy a már most 25 olimpiai szintesével idén is az úszóválogatott lesz a tokiói olimpiai küldöttségünk legnagyobb „részlege”, amelynek tagjai között sok az éremvárományos, ahogy az egyelőre 13 kvótával büszkélkedő, de még újabbakra pályázó kajak-kenu válogatottban is.

Az esélylatolgatásnál bizakodásra adhat okot, hogy a férfi és női vízilabda-, valamint a női tőr- és a férfi kardválogatott már kiharcolta a részvétel jogát, ugyanez a bravúr jó eséllyel még a női kardvívóknak is sikerülhet. Magasan áll a mérce a férfi párbajtőrözők előtt, de nem leküzdhetetlen magasságban, Szász Emese, a vívásnem női címvédője ugyanakkor az olimpia előtti utolsó VK-viadal megnyerésével kerülhet a tokiói csapatba.

A jó hírek közé tartozik, hogy a női asztalitenisz-válogatottunk ugyancsak a kvótások társaságának tagja. A közelgő világversenyeken , illetve a világranglistán tokiói indulást biztosító helyeket kiérdemelve várhatóan lesz magyar induló a judo és a karate, a taekwondo, a súlyemelés és a tollaslabda sportágakban, a tornászok és az öttusázók , a birkózók valamint az ökölvívók pedig újabb kvóták megszerzésével jeleskedhetnek – folytatta a MOB sportigazgatója. – Különleges a helyzet a teniszezőknél, ahol a már biztos résztvevő Fucsovics Márton, Balázs Attila, és Babos Tímea közül utóbbi a világranglistán elfoglalt helyének és a páros számban kivívott győzelmeinek köszönhetően társat vihet magával, ráadásul, ha a menetrend engedi, Fucsovics oldalán még a vegyespárosban is pályára léphet. Kellemes meglepetést okozhat a sportlövészetben Péni István, ahogy a vitorlázók mezőnyében a már többször is bizonyított Berecz Zsombor és Érdi Mária. Bővülhet az olimpiai csapatunk a triatlonosokkal és a 3x3-as kosárlabdázókkal, az öt új olimpiai sportág, a baseball/softball, a sportmászás, a gördeszka, a hullámlovaglás valamint a karate közül az első négy hazai legjobbjainak viszont idén még nincs esélye a részvétel jogának megszerzésére.

Így aztán hiába emelkedett Rió után 28-ról 33-ra a nyári játékokon szereplő sportágak száma, ebből mi magyarok csak akkor profitálhatunk, ha Hárspataki Gábor és Tadissi Martial a karate olimpiai mezőnyében eddigi jó teljesítményét és képes lesz felülmúlni.

Az atlétáink közül a londoni kalapácsvető győztes Pars Krisztián és a 2016-ban a súlylökésben bronzérmes Márton Anita újra a csapat erőssége lehet, ahogy a vb-bronzérmes kalapácsvető Halász Bence is, de a sportági „válogatott” létszáma is folyamatosan bővülhet. Anita helyzete különleges, miután néhány nappal ezelőtt kislányt hozott a világra, így a kérdés az, hogy képes lesz-e ledolgozni a hátrányát a vetélytársaival szemben. Mindenképpen említést érdemel, hogy a már három ötkarikás aranyérmet begyűjtő Kammerer Zoltán 42 esztendősen sorozatban hatodszor ülhet kajakba olimpiai megmérettetésre vállalkozva. A részvételek számát illetően csak a nála egy évvel idősebb Gádorfalvi Áron szörfversenyző múlhatja felül, amennyiben sorozatban hetedszer is olimpiai csapattagságot érdemelne ki, – mondta befejezésül Fábián László, hozzátéve, hogy a 2016-ban aranyérmes sportolóink többsége Tokióban is a dobogós helyet célozhat meg.