Kokót új munkája Svájcba szólítja

Az 1996-os atlantai olimpia bokszbajnoka a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség főtitkári tisztét fogja betölteni az alpesi államban. Az egykori élsportoló örül a felkérésnek, de elárulta, hogy elsőre nemet mondott.

Novemberben még csak provizórikusan beszéltünk a főtitkári pozícióról Umar Kremljovval, akit decemberben meg is választottak a szövetség elnökének. Ekkor már konkrétumként merült fel ez a pozíció, hogy tudnám-e vállalni. Nagyon rövid volt a határidő, szerdán megkérdezett, és pénteken már választ kellett adnom. Először nemet mondtam, hiszen ilyen rövid határidővel nem tud az ember egy ekkora döntést csak úgy meghozni. Aztán januárban újra megkeresett, ideutazott, és ismét feltette a kérdést. Majd februárban is. Végül annyira közeledtek az álláspontjaink, sőt olyan is akadt, amire azt mondta, igen, ez jó meglátás, hogy végül február közepén beadtam a pályázatomat. A két befutó pályázat közül végül engem választottak 15–3 arányban